David di Donatello 2022: dove vedere la cerimonia in TV e in streaming

Saranno Carlo Conti e Drusilla Foer a condurre i David di Donatello 2022 stasera da Cinecittà: ecco dove vedere in TV e in streaming la cerimonia di premiazione.

È arrivato il gran giorno per i David di Donatello 2022: l'evento si svolgerà oggi, martedì 3 maggio, negli iconici studi di Cinecittà, celebrati nel mondo negli oltre ottant'anni di storia e sempre dì più, grazie al nuovo piano di rilancio, punto di riferimento delle più ambiziose produzioni nazionali e internazionali.

Dove vedere la cerimonia

La cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2022 sarà trasmessa in TV stasera su Rai1 a partire dalle 21:25 in diretta dagli studi di Cinecittà.

In streaming sarà il portale gratuito RaiPlay a trasmettere in contemporanea l'evento.

A condurre la serata ci saranno Drusilla Foer e Carlo Conti, che ha dichiarato scherzando: "Non farò battute sulle acconciature dei presenti così nessuno mi darà un cazzotto", citando l'incidente tra Will Smith e Chris Rock durante la notte degli Oscar.

Nel corso della serata saranno assegnati 25 Premi David di Donatello, oltre ai David Speciali. La Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello assegna 21 riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2022 nelle sale cinematografiche e 1 Premio David per il cinema straniero. Eccezionalmente per il concorso David 2022, sono eleggibili anche i film italiani che siano stati distribuiti con modalità alternative alla sala.

Ecco i 20 Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale, produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi VFX. E ancora: 1 Premio Cecilia Mangini per il miglior documentario di lungometraggio, 1 Premio David per il miglior film internazionale, destinato a una delle opere straniere distribuite in Italia, 1 Premio David Giovani, destinato al miglior film italiano con temi vicini alle nuove generazioni, 1 Premio David di Donatello per il Miglior cortometraggio, 1 David dello Spettatore al film italiano uscito entro il 28 febbraio 2022 che ha totalizzato il maggior numero di spettatori e presenze nelle sale cinematografiche. I David Speciali, designati da Presidenza e Consiglio Direttivo, saranno assegnati a personalità del mondo del cinema.

I Premi David di Donatello sono organizzati dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello e dalla RAI: Piera Detassis è Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia, il Consiglio Direttivo è composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti. La 67ᵃ edizione della manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il contributo del MiC Ministero della Cultura - Direzione Generale Cinema e audiovisivo, d'intesa con AGIS e ANICA e con la partecipazione, in qualità di Soci Fondatori Sostenitori, di SIAE e Nuovo IMAIE.