David Dastmalchian si apre su droga, alcol e depressione: "Senza aiuto non ce l'avrei fatta"

David Dastmalchian è tornato a parlare delle sue dipendenze e di come l'aiuto che ha ricevuto sia stato fondamentale per sconfiggere i suoi demoni.

David Dastmalchian si è recentemente aperto a proposito del suo passato, descrivendo il suo abuso di droghe e alcol e in modo particolare la sua dipendenza da eroina ai tempi del liceo che ha usato come mezzo per tentare di alleviare dei "problemi di depressione non diagnosticati".

Dastmalchian è ormai sobrio da 20 anni ma ce ne sono voluti 5 per riuscire ad arrivare alla sobrietà e recentemente l'attore ha riflettuto su questo importante traguardo durante un'intervista di ET relativa al tour promozionale del suo ultimo film intitolato Lo strangolatore di Boston.

"L'infinita gratitudine che provo per gli ultimi due decenni di questo viaggio, vivendo senza droghe e alcol, è alla base del mio lavoro e influenza molto la scelta relativa ai personaggi a cui voglio dare vita", ha spiegato la star. "Ottenere le cure di cui avevo bisogno per la mia salute mentale è stato il mio traguardo più importante della mia vita e i miei 19 anni di sobrietà sono fondamentali".

"Ma ci sto ancora lavorando, non ci sono bandiere di vittoria o cose del genere. È una routine quotidiana, ma adesso posso dire questa cosa con sicurezza: potrei sedermi qui con te adesso, e potresti bere due bottiglie di vino davanti a me e non sentirei alcun desiderio di unirmi a te. Ho molti amici che fumano erba e non è difficile per me stare con loro perché a me non interessa", ha concluso David Dastmalchian.