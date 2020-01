David Bowie: stasera su Sky Arte la programmazione speciale in ricordo del Duca Bianco

Una programmazione speciale dedicata a David Bowie è quella che va in onda stasera su Sky Arte, a partire dalle 21:15, nel giorno in cui il Duca Bianco avrebbe compiuto 73 anni.

David Bowie è protagonista stasera su Sky Arte, a partire dalle ore 21:15, con una programmazione speciale a lui dedicata a 73 anni dalla nascita, e a quasi quattro dalla morte, avvenuta il 10 gennaio 2016.

Si comincia con Beside Bowie - The Mick Ronson Story, il documentario incentrato sul chitarrista Mick Ronson, al cui talento con le sei corde si deve la fama di celebrità del calibro di Lou Reed, Morrissey, Bob Dylan e soprattutto David Bowie and The Spiders from Mars, al cui successo Ronson contribuì in maniera determinante. Grazie a una serie di preziose testimonianze, incluse quelle dello stesso Bowie, la pellicola farà luce su una figura ingiustamente dimenticata dalla storia, eppure fondamentale per la musica del secolo scorso.

In chiusura di serata, a partire dalle 23:00, l'episodio della serie L'ultimo giorno da rockstar evocherà le ultime ore di vita di David Bowie. Trasformista e votato alla sperimentazione, il Duca Bianco fu protagonista di una carriera invidiabile, vendendo milioni di dischi da una parte all'altra del globo. Dopo aver detto addio ai tour nel 2004, Bowie si esibì per l'ultima volta live durante un evento di beneficenza nel 2006. Rompendo un silenzio decennale, nel 2013 l'artista pubblicò l'album The Next Day e, tre anni più tardi, Blackstar, due giorni prima di morire.