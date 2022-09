David Beckham: Squadre da Salvare: il trailer ufficiale della serie, dal 9 novembre su Disney+

Ecco il primo trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da Salvare, la serie originale britannica Disney+ in quattro episodi che debutterà in tutto il mondo il 9 novembre.

Il canale YouTube di Disney+ ha appena diffuso il primo trailer ufficiale di David Beckham: Squadre da Salvare, la serie originale britannica che mercoledì 9 novembre debutterà in esclusiva sulla piattaforma streaming, in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

In questo esclusivo primo trailer, il celeberrimo calciatore britannico torna alle sue radici nell'East London con l'ambizione di aiutare i Westward a vincere. Lo sneak peek lo ritrae mentre fa da mentore alla giovane squadra e dà consigli sul calcio di punizione perfetto per imparare a tirarlo proprio come faceva lui.

David Beckham: Squadre da Salvare si basa sull'impegno della Company nell'individuare, sviluppare e realizzare produzioni originali. Nella sola area EMEA, il team International Content and Operations di Disney ha in programma di creare 60 produzioni locali entro il 2024, continuando a lavorare con creatori e produttori d'eccellenza.

Come accennato in precedenza la serie, coprodotta dalla società di produzione Twenty Twenty e da Studio 99, vede lo stesso David Beckham tornare alle sue radici nell'East London per fare da mentore ai Westward Boys, una giovane squadra dilettantistica che si trova in fondo alla classifica rischiando la retrocessione. Non si tratta però di una lega qualsiasi...è la stessa in cui il campione giocava da ragazzo. Lavorando a stretto contatto con gli allenatori, Beckham cercherà di risollevare le sorti della squadra.