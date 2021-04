David Attenborough: la vita a colori, su Netflix in streaming da oggi

David Attenborough: la vita a colori, la nuova serie documentario del famoso naturalista inglese, sbarca su Netflix in streaming da oggi 22 aprile!

David Attenborough: La vita a colori è una docu-serie britannica australiana condotta dallo stesso celeberrimo divulgatore scientifico e naturalista britannico, composta da tre episodi della durata di circa sessanta minuti ciascuno. Attraverso tecnologie innovative questa docuserie osserva da una prospettiva inedita il modo in cui gli animali usano i colori per sopravvivere e prosperare in natura.

Locandina di David Attenborough: La vita a colori

David Attenborough: la vita a colori è diretto da Adam Geiger, Bridget Appleby, Nick Green e Sally Thomson ed è prodotto da Carolyn Johnson, Bridget Appleby, Nick Green e Sally Thomson, mentre Colette Beaudry e Stephen Dunleavy risultano produttori esecutivi. Nel primo episodio Attenborough ci spiegherà come il colore abbia dato tantissimi vantaggi agli animali già milioni di anni fa, dal trovare il cibo, attrarre un simile o spaventare i predatori. Per spiegare l'attuale utilizzo dei colori, Attenborough ci accompagna nei rituali dei colibrì, tra i pavoni e tra le paradisee.

Spazio anche a tanti animali che cambiano colore con l'avanzare dell'età, come i mandrilli dal naso rosso, alle particolarità dei fenicotteri delle Ande che nascono bianchi e diventano rosa unicamente grazie alla loro dieta. David Attenborough: La vita a colori è solo l'ultima di tante novità in catalogo ad aprile 2021 su Netflix, che questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.