David 2019, il red carpet in diretta su Rai Movie!

Stasera su Rai Movie, a partire dalle 20.00 Rai Movie trasmetterà in diretta il Red Carpet della cerimonia di consegna dei David di Donatello 2019.

In un'ideale staffetta con Rai Uno, Livio Beshir incontrerà sul Red Carpet i protagonisti del cinema italiano, accompagnando gli spettatori nell'attesa di conoscere i vincitori. Alberto Farina e Paola Jacobbi racconteranno dal Red Carpet curiosità e retroscena della cerimonia e rievocheranno, attraverso immagini esclusive selezionate da tutte le edizioni della manifestazione, la vera essenza del cinema italiano. Anche sull'account Instagram di RAI Movie (https://www.instagram.com/raimovieofficial/) video e immagini esclusive.

La serata del 27 marzo concluderà un percorso iniziato il 5 marzo, durante il quale Rai Movie ha trasmesso più di cento film che nelle diverse categorie hanno vinto almeno una statuetta del prestigioso premio. Gli SnapMovie, sui social del canale, hanno dedicato a ciascun film approfondimenti e curiosità per arricchire la visione televisiva.

A dominare la classifica delle candidature è Dogman di Matteo Garrone con 15 nomination, seguono a ruota l'affresco storico di Mario Martone Capri - Revolution con 13 candidature e l'hit di Luca Guadagnino Chiamami col tuo nome a quota 12. 9 nomination per Loro e Lazzaro felice e Sulla mia pelle, dedicato al caso Stefano Cucchi. La cerimonia di premiazione verrà trasmessa in diretta su RAI 1 in prima serata condotta da Carlo Conti.