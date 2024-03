Davenport: Prime Video adatterà il romanzo young adult in una serie TV

Secondo quanto riportato da Deadline, Prime Video sta sviluppando The Davenports, serie basata sull'omonimo romanzo bestseller young adult di Krystal Marquis, prodotto da Alloy Entertainment. Il progetto è una coproduzione di Warner Bros. Television e Amazon MGM Studios.

La serie, ambientata nell'America del 1910, ruota attorno ai Davenport, una delle poche famiglie nere che godono di immensa ricchezza e status grazie all'imprenditorialità del patriarca William Davenport, ex schiavo. Circondate da servitori, lampadari di cristallo e feste interminabili, le sue figlie Olivia ed Helen e i loro amici trovano la loro strada e l'amore, anche dove non dovrebbero.

Lo studio è attualmente alla ricerca di un autore e showrunner. Leslie Morgenstein e Gina Girolamo producono esecutivamente per Alloy Entertainment. Gli studios sono Warner Bros. Television e Amazon MGM Studios.

The Davenports, edito in Italia come Davenport, è uscito nel 2023 e Marquis sta attualmente lavorando al secondo libro della saga.

I progetti televisivi di Alloy includono You di Netflix, che tornerò con la quinta stagione sullo streamer, così come Gossip Girl, The Vampire Diaries, Pretty Little Liars e The 100, tra gli altri. Per quanto riguarda il cinema, il progetto più recente della casa di produzione è il film con Adam Sandler Non sei invitata al mio Bat Mitzvah, che ha debuttato al primo posto su Netflix e ha recentemente vinto il premio come miglior film per famiglie ai Family Film & TV Awards.

Il loro prossimo lungometraggio è il film horror La profezia del male, in uscita nelle sale cinematografiche con Sony Pictures il 10 maggio.