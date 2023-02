Dave Franco vorrebbe realizzare un horror "disgustoso e vecchia scuola" in stile Cronenberg

In una recente intervista Dave Franco ha espresso tutta la sua ammirazione per il lavoro di David Cronenberg, al punto che gli piacerebbe realizzare un film con quello stile.

Avendolo precedentemente conosciuto in ruoli per lo più comici, i fan di Dave Franco sono rimasti senza parole quando il suo debutto alla regia è stato delineato da The Rental. Pare, però, che questo tuffo nell'horror non fosse un caso isolato, dato che il regista/attore è tornato a parlare del genere in relazione alle sue future aspirazioni, forse in direzione di David Cronenberg.

Durante una recente intervista con ComicBook.com è stato chiesto a Dave Franco se avesse dei piani per il suo futuro dietro alla macchina da presa, e quali generi potrebbero o meno comprendere: "Non escluderò nulla, ma ho un po' di voglia di tornare all'horror. Sono un tale fan del genere, e Alison [Brie, la moglie] e io abbiamo recentemente attraversato una fase in cui abbiamo rivisto un sacco di film di Cronenberg, e mi ha fatto venire voglia di fare qualcosa con effetti speciali tangibili, trovando un momento per farlo bene e facendolo sembrare vecchia scuola, palpabile, disgustoso e tutto il resto".

Durante tutta la sua carriera David Cronenberg ha sempre seguito la propria strada creativa, diventando un'eminenza del body horror. Non un regista che macina milioni al botteghino, ma un maestro con una specifica eredità nella storia in quello che ha realizzato. Quando è stato chiesto a Dave Franco quale film del regista rimaneggerebbe al presente, se ne avesse la possibilità, lui ha risposto: "Non credo. È difficile. Non credo... È così difficile toccare alcuni di questi classici. Ma quello che mi viene in mente per primo è La mosca. Adoro quanto diventa disgustoso. È così disgustoso".

Vi ricordiamo che l'ultimo lavoro di Franco, Somebody I Used To Know, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 10 febbraio.