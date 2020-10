Dash & Lily: il trailer della serie natalizia in arrivo su Netflix

Dash & Lily è la nuova serie Netflix in arrivo in streaming dal 10 novembre e il trailer regala le prime sequenze del progetto.

Il video mostra quello che accade quando due giovani, che non si sono mai incontrati, si scambiano dei messaggi tramite un quaderno rosso che lasciano in alcuni luoghi iconici di New York. La situazione potrebbe però prendere una svolta inaspettata.

La serie Dash & Lily è tratta dal bestseller del New York Times Come si scrive ti amo, scritto da David Levithan e Rachel Cohn.

I personaggi principali sono Midori Francis nella parte di Lily e Austin Abrams in quella di Dash.

I due protagonisti sono molto diversi: Dash è cinico, mentre Lily è piena di ottimismo. I due condividono sfide, sogni e desideri su un quaderno che si scambiano più volte in vari luoghi di New York, scoprendo di avere in comune più di quanto pensassero.

Nel cast ci sono anche Dante Brown, Troy Iwata, Keana Marie, James Saito, Jodi Long, Glenn McCuen, Michael Park, Gideon Emery, Jennifer Ikeda, Diego Guevara, Leah Kreitz e Ianne Fields Stewart.

La prima stagione è composta da otto episodi.