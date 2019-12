Danny Aiello, morto l'attore de Il Padrino 2

E' morto Danny Aiello, l'attore italo americano aveva 86 anni e sarà ricordato per Il padrino - Parte II e C'era una volta in America; era apparso anche nel video di Madonna Papa Don't Preach.

Ci lascia Danny Aiello, l'attore italo americano è morto venerdì scorso, in un ospedale in New Jersey dove era ricoverato. Aveva 86 anni. Aiello, era in cura per una malattia improvvisa che lo aveva colpito ed è morto a causa di un'infezione legata alle sue condizioni di salute.

Nato a New York City, Danny Aiello era figlio di una sarta originaria di Napoli, mentre suo padre era un operaio americano figlio di immigrati italiani. Una famiglia povera e numerosa, con sei figli.

Nel 1976 Danny Aiello fa il suo debutto nel cinema con Il prestanome, al quale seguono ruoli minori ne Il Padrino - Parte II, nella sequenza dell'aggressione a Frankie Pentangeli. Negli anni '80 consolida la sua popolarità come caratterista: appare in Fa' la cosa giusta di Spike Lee, ma anche in C'era una volta in America di Sergio Leone e La rosa purpurea del Cairo, di Woody Allen.

In questo periodo va ricordata la partecipazione di Danny Aiello al video di Papa don't Preach, uno dei migliori video di Madonna), in cui interpreta il padre un po' burbero ma amorevole di una ragazza che resta incinta ed è determinata a tenere il bambino che porta in grembo.

Negli anni '90 Danny Aiello appare in alcuni dei titoli più famosi del decennio: lo ricordiamo in Léon, Allucinazione perversa, Prêt-à-Porter. Ha continuato a lavorare fino allo scorso anno, anche se le sue apparizioni sullo schermo si erano fatte meno frequenti.