Daniel Day-Lewis è tornato a recitare? L'attore è stato fotografato sul set di un nuovo film

Daniel Day-Lewis ha annunciato sette anni fa, nel 2017, il suo ritiro dal mondo del cinema, ma i fan della star possono ora sperare in un suo ritorno.

L'attore è infatti stato immortalato in alcune foto scattate sul set di un nuovo film, alimentando le ipotesi di un nuovo ruolo o un cameo.

Le immagini apparse online

Gli scatti, condivisi dal The Daily Mail e diventati virali online, mostrano infatti Daniel Day-Lewis insieme a Sean Astin.

I due erano impegnati nelle riprese di una scena per il film Avelyne, di cui non sono ancora stati diffusi i dettagli.

daniel day lewis in his first role after announcing retirement 7 years ago and he's not playing a tortured aristocrat in an intense period drama directed by martin scorsese like I've dreamed is a lil unexpected but I'll still be seated like never before pic.twitter.com/4i9HtaeU6t — . (@nadnoire) October 1, 2024

daniel day lewis is baaaaaaack pic.twitter.com/I2xwjdlw1R — Sofa Coca-Cola (@carlixann) October 1, 2024

Nel nome di Daniel Day-Lewis - 60 anni di ossessione, metodo e istinto

La speranza del maestro del cinema

Martin Scorsese, alcuni mesi fa, aveva parlato della possibilità di lavorare nuovamente con Daniel dichiarando: "Abbiamo realizzato due film insieme e si è trattato di alcune delle esperienze più grandiose della mia vita... Forse c'è il tempo per farne un'altra".

A marzo, inoltre, si era diffusa la notizia di un incontro dell'attore con Steven Spielberg e Jim Sheridan, ma in pochi giorni era arrivata la smentita di un nuovo film in cantiere, spiegando che sarebbe stato coinvolto solo come produttore esecutivo di un possibile progetto sulla storia di Joe Kennedy, il patriarca della famiglia Kennedy. Sheridan e Daniel avevano in passato lavorato insieme in occasione di Il mio piede sinistro, Nel nome del padre e The Boxer.

Day-Lewis era ritornato a recitare dopo aver annunciato il suo ritiro nel 1996, preferendo dedicarsi ad attività alternative come la creazione di scarpe in Italia, sotto la guida di Stefano Bemer.

Per ora non c'è alcuna conferma di un ritorno in attività, ma sembra possibile sperare di rivedere la star sugli schermi dopo la performance in Il filo nascosto diretto da Paul Thomas Anderson.