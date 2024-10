Daniel Day-Lewis: svelati i dettagli del suo nuovo film, che sarà un affare "di famiglia"

Le foto che ritraggono Daniel Day-Lewis su un misterioso set hanno confermato la fine (provvisoria?) del suo pensionamento e adesso sappiamo anche di quale film si tratta. L'attore tre volte premio Oscar ha accettato di tornare a recitare nel debutto alla regia del figlio Ronan Day-Lewis, che sarà una storia familiare intitolata Anemone.

Focus Features e Plan B co-producono il film scritto a quattro mani da Daniel Day-Lewis con figlio che, secondo quanto rivelato da Entertainment Weekly, "esplora le intricate relazioni tra padri, figli e fratelli e le dinamiche dei legami familiari".

Daniel Day-Lewis, mostrato alla guida di una moto nelle prime foto dal set di Anemone, affiancherà Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley e Safia Oakley-Green. L'attore aveva annunciato il ritiro nel 2017, in concomitanza con l'uscita de Il filo nascosto. In precedenza si era già ritirato dal 1997 al 2000 per poi fare ritorno alla recitazione. All'inizio di quest'anno, ha fatto una rara apparizione pubblica per onorare il regista Martin Scorsese, da cui è stato diretto due volte, suggerendo che potrebbe esserci tempo per "un altro film".

Daniel Day-Lewis in una scena del film Il petroliere

Il ritorno più gradito

Daniel Day-Lewis sembra aver deciso di tornare a calcare le scene per sostenere la carriera del figlio 26enne, avuto dalla moglie Rebecca Miller, anche lei regista. Ronan Day-Lewis è già un artista affermato e rispettato, particolarmente noto per i suoi dipinti e i suoi successi nelle arti visive. Vedremo cosa ci riserverà il suo debutto alla regia.

"Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con un brillante artista visivo come Ronan Day-Lewis nel suo primo lungometraggio insieme a Daniel Day-Lewis come suo collaboratore creativo", ha affermato il presidente di Focus Features, Peter Kujawski. "Hanno scritto una sceneggiatura davvero eccezionale e non vediamo l'ora di portare la loro visione condivisa al pubblico insieme al team di Plan B."