Daniel Day-Lewis torna al cinema: il nuovo trailer di Anemone, il film diretto dal figlio Ronan

Le nuove immagini del nuovo film che riporta sul grande schermo la star di Il mio piede sinistro dopo otto anni di assenza.

Primissimo piano di Daniel Day-Lewis
NOTIZIA di 19/09/2025

Ronan Day-Lewis è riuscito a convincere il padre Daniel a tornare sul grande schermo dopo il ritiro annunciato dal protagonista de Il filo nascosto ormai otto anni fa.

Online è stato distribuito il nuovo trailer del nuovo film Anemone, il film che riporta davanti all'obiettivo della macchina da presa l'attore premio Oscar.

Il trailer di Anemone con Daniel Day-Lewis

"Nessuno può perdonare ciò che non può affrontare" recita il trailer di Anemone, la storia di due fratelli che vivono in Irlanda, interpretati da Daniel Day-Lewis e Sean Bean, e lottano con il loro passato e la loro storia comune.

Il filo nascosto: Daniel Day-Lewis in un momento del film
Primo piano di Daniel Day-Lewis ne Il filo nascosto

Padre e figlio hanno scritto insieme il film, debutto alla regia di Ronan Day-Lewis. Considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi, Daniel Day-Lewis è molto atteso dai fan in questo progetto, anche per la sua prima collaborazione con il figlio Ronan.

Il film è descritto così: "Anemone esplora i legami complessi e profondi che esistono tra fratelli, padri e figli".

L'incredibile carriera di Daniel Day-Lewis

Famoso per il method acting con il quale si avvicina ai suoi personaggi e per le scelte oculate di carriera, Daniel Day-Lewis ha lavorato con alcuni dei più grandi registi cinematografici.

Da Martin Scorsese in L'età dell'innocenza e Gangs of New York a Steven Spielberg in Lincoln, nel ruolo di Abraham Lincoln. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre premi Oscar: al miglior attore protagonista nel 1990 per Il mio piede sinistro di Jim Sheridan, al miglior attore protagonista nel 2008 per Il petrioliere di Paul Thomas Anderson e nel 2013 per Lincoln di Steven Spielberg. Sono sei le nomination agli Academy Award all'attivo sinora, con tre statuette vinte.

Molto attivo anche in ambito teatrale, Daniel Day-Lewis ha recitato in poco più di venti film in carriera. Anemone sarà la sua ventiduesima apparizione sul grande schermo.