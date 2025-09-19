Daniel Day-Lewis torna al cinema: il nuovo trailer di Anemone, il film diretto dal figlio Ronan

Ronan Day-Lewis è riuscito a convincere il padre Daniel a tornare sul grande schermo dopo il ritiro annunciato dal protagonista de Il filo nascosto ormai otto anni fa.

Online è stato distribuito il nuovo trailer del nuovo film Anemone, il film che riporta davanti all'obiettivo della macchina da presa l'attore premio Oscar.

Il trailer di Anemone con Daniel Day-Lewis

"Nessuno può perdonare ciò che non può affrontare" recita il trailer di Anemone, la storia di due fratelli che vivono in Irlanda, interpretati da Daniel Day-Lewis e Sean Bean, e lottano con il loro passato e la loro storia comune.

Primo piano di Daniel Day-Lewis ne Il filo nascosto

Padre e figlio hanno scritto insieme il film, debutto alla regia di Ronan Day-Lewis. Considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi, Daniel Day-Lewis è molto atteso dai fan in questo progetto, anche per la sua prima collaborazione con il figlio Ronan.

Il film è descritto così: "Anemone esplora i legami complessi e profondi che esistono tra fratelli, padri e figli".

L'incredibile carriera di Daniel Day-Lewis

Famoso per il method acting con il quale si avvicina ai suoi personaggi e per le scelte oculate di carriera, Daniel Day-Lewis ha lavorato con alcuni dei più grandi registi cinematografici.

Da Martin Scorsese in L'età dell'innocenza e Gangs of New York a Steven Spielberg in Lincoln, nel ruolo di Abraham Lincoln. Nel corso della sua carriera ha conquistato tre premi Oscar: al miglior attore protagonista nel 1990 per Il mio piede sinistro di Jim Sheridan, al miglior attore protagonista nel 2008 per Il petrioliere di Paul Thomas Anderson e nel 2013 per Lincoln di Steven Spielberg. Sono sei le nomination agli Academy Award all'attivo sinora, con tre statuette vinte.

Molto attivo anche in ambito teatrale, Daniel Day-Lewis ha recitato in poco più di venti film in carriera. Anemone sarà la sua ventiduesima apparizione sul grande schermo.