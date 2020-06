Dan Aykroyd sarà la voce narrante dello show Hotel Paranormal

Dan Aykroyd, dopo essere stato uno dei protagonisti di Ghostbusters, tornerà a occuparsi di eventi a tinte sovrannaturali grazie a Hotel Paranormal, una nuova serie prodotta per Travel Channel.

Lo show debutterà sugli schermi americani sabato 11 luglio e racconterà storie vere legate a incontri con i fantasmi avvenuti all'interno di hotel situati in varie location degli Stati Uniti.

L'attore Dan Aykroyd ha dichiarato: "Credendo da tanto tempo nei fantasmi, penso che l'opportunità. incredibile in questa serie di Hotel Paranormal aprirà molte menti e spero ponga fine allo scetticismo di alcune persone nei confronti del paranormale. Sono entusiasta di prestare la mia voce per proporre agli spettatori in giro per gli Stati Uniti queste coinvolgenti storie vere di fantasmi, molte delle quali si svolgono poco distante da loro".

Il comunicato stampa con cui si annuncia la messa in onda di Hotel Paranormal sostiene: "Nel primo episodio un venditore alloggia in un motel dove documenta con il proprio telefono cellulare l'attività di poltergeist. Fuggendo durante la notte, l'uomo diventa posseduto dallo spirito di un omicida e ha bisogno di un esorcismo. Mentre sono in gita scolastica in Vaticano, un teenager e i suoi amici liberano per sbaglio un male antico e ne affrontano le conseguenze. Una giornalista segue una storia in Connecticut dove si ritrova in una locanda storica del New England e si ritrova a che fare con un attacco sovrannaturale. Questi ospiti sono tutti diventati preda di un predatore paranormale".

Durante la prima stagione dello show spazio poi a chef tormentati da misteriose presenze, hotel di lusso infestati da una presenza inquietante, fantasmi di pirati e teenager, serial killer che dopo la morte tormentano un motel di provincia, bed and breakfast idilliaci che si trasformano durante la notte in un incubo, e uomini ombra che escono dalle pareti di una suite di hotel.