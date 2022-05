Dan Aykroyd, star di Ghostbusters, si è separato dalla moglie Donna Dixon dopo 39 anni di matrimonio.

La notizia è stata confermata da un comunicato della coppia che è stato rilasciato al magazine People.

Dan Aykroyd e Donna Dixon hanno dichiarato: "Dopo 39 anni come coppia, siamo ora su percorsi diversi. Rimaniamo legalmente sposati, co-genitori, colleghi e business partner. Questa è la nostra scelta presa in amorevole amicizia".

Le nozze erano avvenute nel 1983 dopo che Dan e Donna si erano incontrati lavorando al film Doctor Detroit. La coppia ha poi recitato insieme in altri film come Spie come noi e Ai Confini della Realtà.

I due hanno avuto tre figlie: Danielle, Belle e Stella.

Aykroyd, nel 2014, aveva dichiarato: "Devi trovare la persona giusta, guardarla negli occhi, farti guardare e conoscere la sua anima. Lei è una donna del sud che è comprensiva e a cui non importa dover fare i conti con i "ragazzi" di tanto in tanto. Io la chiamo la Dea Bianca e io sono il Demone Verde".

L'attore è recentemente apparso sul grande schermo grazie al film Ghostbusters: Legacy, ambientato decenni dopo i due film originali della saga, in cui sono apparsi anche Ernie Hudson e Bill Murray.