Damon Lindelof: "Mi piacerebbe lavorare a un progetto Marvel o Star Wars"

Damon Lindelof, reduce del successo della serie Watchmen, ha ammesso che in futuro sarebbe interessato a lavorare a progetti appartenenti al Marvel Cinematic Universe o alla saga di Star Wars.

Lo sceneggiatore ha infatti svelato, in una recente intervista, di essere interessato a potenziali progetti legati ai franchise di proprietà della Disney. Damon Lindelof ha aggiunto: "Penso che realizzare qualcosa nell'universo Marvel, da qualsiasi parte del Marvel Universe, sarebbe potenzialmente eccitante per me, in particolare mentre iniziano a sperimentare maggiormente. Alcune delle cose che ho visto per WandaVision, ad esempio, hanno suscitato la reazione 'Ok, stiamo andando da qualche parte'. In particolare per quanto riguarda lo spazio televisivo".

Lo sceneggiatore ha poi accennato alla possibilità di creare qualche progetto ambientato nell'universo di Star Wars: "A un certo punto, ma non nell'immediato futuro, sento che amerei fare qualcosa nell'universo di Star Wars. Forse tra un decennio quando non mi incolperanno più per averlo rovinato. Quello sarebbe un colpo".

Lindelof, in passato, ha contribuito infatti alla sceneggiatura di Into Darkness - Star Trek, di cui era co-autore con Roberto Orci e Alex Kurtzman, e Prometheus, entrambi non accolti particolarmente bene dai fan.