Damian Lewis rende omaggio alla defunta moglie Helen McCrory

Damian Lewis ha recentemente reso omaggio alla sua defunta moglie Helen McCrory, in compagnia di Kate Garraway e Ben Shepherd, durante l'ultimo episodio di Good Morning Britain.

Questo giovedì Damian Lewis ha reso un commovente omaggio alla sua defunta moglie Helen McCrory durante un episodio di Good Morning Britain dicendo: "Lei è ancora con noi". L'attore, che prenderà parte al Soccer Aid di domenica, ha rivelato come Helen sia sempre stata la sua più grande sostenitrice e i conduttori Kate Garraway e Ben Shepherd hanno condiviso i loro ricordi relativi ad Helen, scomparsa a causa di un cancro nell'aprile 2021 all'età di 52 anni.

Ben ha esordito dicendo: "La prima volta che ho incontrato te e la tua adorabile moglie Helen lontano dal lavoro è stato al Soccer Aid molti anni fa a Manchester e tu eri lì con la famiglia e i bambini. Lei è sempre stata un'instancabile sostenitrice di te e di tutto ciò che hai fatto."

Damian Lewis nell'episodio 'Crushed' della serie televisiva Life

"Beh, era un essere umano favoloso e quando è successo persone di ogni ceto sociale si sono messe in contatto per parlarmi dell'impatto che ha avuto sulle loro vite", ha spiegato l'attore. "Quel giorno è stato un giorno molto speciale, sono molto contento che tu abbia potuto farne parte".

"Quando è venuta al Soccer Aid per la prima volta è andata nella mia stanza d'albergo al The Lowry a Manchester e l'ha ricoperta di bandiere dell'Union Jack e bandiere dell'Inghilterra. Era uscita e le aveva comprate per decorare la stanza... ma lei è ancora con noi. È con noi anche quest'anno", ha concluso Damian Lewis.