Dalla strada al palco Special da stasera su Rai 1: giudici, novità e quante puntate sono

Parte su Rai 1 "Dalla strada al palco Special", lo show ideato da Carlo Conti e condotto da Bianca Guaccero, dedicato agli artisti di strada, con giudici, novità e un premio finale da 10.000 euro

Parte stasera su Rai 1 la nuova edizione di Dalla strada al palco ma in versione Special. Il people show dedicato agli artisti di strada, ideato da Carlo Conti, torna in una veste rinnovata che punta a valorizzare non solo le performance, ma anche le storie dei concorrenti, con una struttura più narrativa e spettacolare.

Da quante puntate è composto e dove vedere Dalla strada al palco Special

Il programma va in onda in prima serata su Rai 1 a partire da venerdì 10 aprile alle 21.30. Come per tutti i programmi del servizio pubblico, sarà possibile seguire il programma condotto da Bianca Guaccero anche in streaming su RaiPlay, in diretta oppure on demand.

Lo show, stando alle informazioni in nostro possesso, andrà avanti per 6 puntate, con finale che, salvo variazioni di palinsesto, è prevista per venerdì 15 maggio.

Le novità dell'edizione Special

Questa edizione introduce una formula più narrativa e corale, con maggiore attenzione alle storie personali degli artisti e al racconto delle loro esibizioni.

La prima puntata vedrà ospiti Placido Domingo e Fiorella Mannoia, mentre le performance sono accompagnate da una band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi. Sono previsti anche duetti e momenti musicali pensati per arricchire lo spettacolo.

Chi sono i giudici: i "passanti importanti"

A giudicare le esibizioni sono i cosiddetti "passanti importanti": Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica e Bianca Guaccero.

Accanto a loro è presente anche una tribuna composta da sei bambini provenienti da diverse zone d'Italia, che aggiunge un punto di vista più spontaneo sulle performance.

Come funziona Dalla strada al palco Special

In ogni puntata gli artisti si esibiscono davanti al pubblico e alla giuria. Il vincitore di ogni puntata accede direttamente alla finale, come succede già anche per Canzonissima, mentre un ulteriore artista viene selezionato dai "passanti importanti".

Nell'ultima puntata i finalisti si sfidano per il titolo di miglior artista di strada d'Italia e per un premio di 10.000 euro in gettoni d'oro.