Dalla paura all'amore, su Netflix in streaming da oggi

Dalla paura all'amore, il film olandese con Elisa Schaap, arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 3 febbraio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dalla paura all'amore (titolo originale Stromboli) arriva sul portale streaming dopo che la pellicola è brevemente sbarcata nelle sale cinematografiche lo scorso novembre. Il ruolo della protagonista è di Elise Schaap, nota per la serie Netflix Undercover, dov'è apparsa come Danielle Bouman. Stromboli segue Sara (Schaap), una donna ossessionata dai ricordi del suo matrimonio fallito. Sull'isola italiana di Stromboli, finisce in un ritiro e, sotto la guida del guru Jens (Christian Hillborg di The Playlist), lei e molte altre anime erranti affrontano i demoni del loro passato.

Stromboli è un adattamento cinematografico del libro di Saskia Noort, scritto da Roos Ouwehand (Ooppels, Modern Love Amsterdam) e diretto da Michiel van Erp (Ramses). Nel cast Tim McInnerny, Christian Hillborg, Pieter Embrechts, Anna Chancellor, Neerja Naik, Taz Munyaneza, Marisa Van Eyle, Adriano Chiaramida, Simone Coppo, Mark van Eeuwen, Jenny Hsia, Olinda Larralde Ortiz, Anna Loeffen, Max Groeliken, Rifka Lodeizen e Olga Zuiderhoek.