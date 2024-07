Dahlia in Bloom e My Deer Friend Nokotan tra i nuovi arrivi dell'estate su Crunchyroll

Crunchyroll ha annunciato ulteriori titoli in arrivo durante l'estate, tra cui Dahlia in Bloom, My Deer Friend Nokotan e Theatre of Darkness.

Crunchyroll ha svelato i nuovi titoli che saranno disponibili in simulcasting ogni settimana durante l'estate, annunciando così progetti come My Deer Friend Nokotan o Dahlia in Bloom.

Gli anime si vanno ad aggiungere a quelli precedentemente confermati nelle ultime settimane di giugno.

Storie di robot, magia e nuove occasioni

La selezione di titoli a disposizione dei fan comprendono alcuni anime che sono già in onda, a partire da My Wife Has No Emotion, targato Tezuka Productions, in cui il protagonista è un ragazzo impacciato, single e diviso tra casa e lavoro. Stufo di occuparsi delle faccende domestiche, Takuma decide così di acquistare un robot casalinga di nome Mina, iniziando però a innamorarsi di lei.

Da pochi giorni sono inoltre disponibili altri tre anime. Il primo è Failure Frame: I Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells, prodotto da Seven Arcs, con al centro un mago di basso livello che dimostra come anche le magie più deboli possono essere utili. Il secondo titolo, disponibile dal 5 luglio, è invece CARDFIGHT!! VANGUARD Divinez Season (Kinema citrus, Gift-o'-Animation, and STUDIO JEMI), in cui Akina Myodo torna per altre battaglie con le carte.

All'offerta di Crunchyroll, dal 6 luglio, si sono poi aggiunti molte proposte che spaziano tra i vari generi.

A Nobody's Way Up to an Exploration Hero (GEKKOU) racconta quello che accade al liceale Kaito Takagi che trascorre le sue giornate esplorando dungeon in Giappone e cacciando slime per guadagnare qualche soldo in più, il tutto mentre è innamorato segretamente della ragazza più popolare della scuola, sua amica fin dall'infanzia. Un giorno appare un raro slime dorato che, dopo essere stato sconfitto da Kaito, lascia cadere una carta che gli permette di evocare una creatura mitologica, portandolo a far apparire una fanciulla guerriera.

Un'immagine di Dahlia in Bloom

Sugli schermi arriverà poi Dahlia in Bloom: Crafting a Fresh Start with Magical Tools (Typhoon Graphics and Imagica Infos), in cui Dahlia rinasce, dopo una vita stacanovista in Giappone, in un altro mondo, come esperta di magia, mentre la sua vita prende una piega inaspettata portandola a diventare fidanzata, tradita e orfana, il tutto prima della luna di miele. Dahlia trasformerà quindi il cuore infranto in indipendenza, producendo bacchette magiche, scoprendo sé stessa e il proprio destino.

Sakuna: Of Rice and Ruin, l'adattamento dell'omonimo videogioco e la produzione è curata da P.A. Works, racconta la storia di una dea del raccolto che deve capire come tornare alle sue radici.

L'ultimo titolo proposto dal 6 luglio è infine The Elusive Samurai di CloverWorks, ambientato nel 1333 e con lo shogunato Kamakura che sta per andare in pezzi. Il fidato servitore shikaga Takauji tradisce lo shogunato e organizza una ribellione. Hojo Tokiyuki, il legittimo erede, fugge così dal massacro con un sacerdote shintoista chiamato Suwa Yorishige e i due si dirigono verso Kamakura. Tokiyuji decide quindi di avviare il piano per riavere il trono.

Storie di amori, brividi e amicizia

Dal 7 luglio è poi disponibile su Crunchyroll l'anime My Deer Friend Nokotan di WIT Studio in cui si racconta la storia della liceale Koshi Torako che si imbatte in Shikanoko, una ragazza-cervo strana e con delle corna che mette sottosopra la sua vita tranquilla.

Theatre of Darkness

The Magical Girl and the Evil Lieutenant Used to Be Archenemies (BONES) debutterà il 9 luglio e racconterà la storia di due acerrimi nemici che si innamorano.

Bisognerà attendere il 14 luglio per vedere Theatre of Darkness: Yamishibai 13 (ILCA): ogni settimana, durante il tramonto, un uomo con una maschera gialla arriva al parco giochi e racconta storie misteriose, sempre più tetre e sinistre.

L'ultima delle nuove proposte sarà True Beauty (Studio N) che segue quello che accade quando Jugyeong, in passato bullizzata, si trasforma grazie all'arte del trucco e si iscrive al concorso True Beauty goddess, ma la sua nuova identità viene messo a rischio quando il rubacuori Suho Lee la vede struccata.