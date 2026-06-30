Da Oceania ed Hexe all’atteso Doomsday: la seconda metà del 2026 di casa Disney è spettacolare

Alle Giornate professionali di Cinema di Riccione 2026 Disney non si è risparmiata con gli annunci presentando un listino decisamente spettacolare.

Se pensate che Disney nella prima parte dell'anno abbia già sparato le sue cartucce migliori, preparatevi a cambiare idea. La seconda metà del 2026 si preannuncia come una vera e propria marcia trionfale. Dalla fantascienza post-apocalittica firmata da un maestro assoluto del calibro di Ridley Scott fino all'attesissimo, nuovo capitolo dell'universo Marvel Studios guidato dal Dottor Destino, la programmazione dei prossimi mesi promette di regalare agli spettatori emozioni fortissime e grande intrattenimento.

Non solo Doomsday in casa Marvel e Oceania in live action

Una scena di Hexe: Il Regno delle Streghe

Un calendario ricchissimo, scandito da eventi musicali imperdibili, come il documentario sugli Oasis, l'iconica band britannica; survival-thriller mozzafiato, come The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine e commedie nere dal cast stellare in aggiunta all'immancabile magia dell'animazione per tutta la famiglia con l'attesissimo Hexe: Il Regno delle Streghe. Ecco quindi la roadmap ufficiale dei titoli che ci accompagneranno al cinema da agosto fino alla fine dell'anno.

Tutti i film Disney della seconda metà del 2026

Oceania (19 Agosto)

The Dog Stars - Le Stelle Dopo la Fine (26 agosto)

Documentario evento sugli Oasis (10 settembre)

Cars: Motori Ruggenti - 20 anni (17 settembre)

Avengers: Endgame (re-release) (24 settembre)

Whalefall: nella Balena (ottobre)

Wild Horse Nine (5 novembre)

Hexe: Il Regno delle Streghe (26 novembre)

Avengers: Doomsday (16 dicembre)

E per il futuro? A Riccione c'è stato spazio anche per qualche anticipazione successiva che apre le porta a un 2027 di tutto rispetto in casa Disney... ma di questo ci sarà modo di riparlarne.