Da grande, Alessandro Cattelan debutta stasera su Rai1: gli ospiti e la scaletta

Stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda la prima puntata di Da grande, lo show che segna il debutto di Alessandro Cattelan in RAI: ecco gli ospiti e la scaletta.

Per Alessandro Cattelan è arrivato il momento del debutto: stasera su Rai1 alle 21:25 va in onda la prima puntata di Da grande, lo show prodotto da Fremantle, che tornerà anche domenica prossima, in diretta dagli studi di via Mecenate a Milano.

Canto, ballo e divertimento, uniti a monologhi, performance e approfondimenti danno vita a due show unici in cui Alessandro Cattelan, insieme a tanti volti di primo piano del mondo dello spettacolo e della musica, riflette su diversi temi della vita e dell'attualità, mescolando leggerezza e profondità.

Gli ospiti

Tanti gli ospiti per le due puntate di "Da Grande". Protagonisti della prima saranno volti noti del mondo della televisione: Luca Argentero, Antonella Clerici, Carlo Conti e Paolo Bonolis insieme ad alcuni dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana, il recordman Marco Mengoni, gli amatissimi ragazzi de Il Volo, la poliedrica Elodie e uno dei più giovani artisti italiani, Blanco. Alessandro Cattelan sarà, come sempre, il primo a mettersi in gioco nei vari momenti dello show, coinvolgendo gli ospiti in grandi numeri scenografici e improvvisazioni fuori copione per costruire due serate che affronteranno con il sorriso vari temi legati al titolo del programma. Con il suo linguaggio lo showman invita il pubblico ad una riflessione aperta sulla maturità per comporre un quadro sfaccettato e transgenerazionale sull'essere adulti oggi.

La scaletta

Sorprese e conversazioni insolite nascono dall'interazione del conduttore con gli ospiti che spesso vedremo in una veste nuova: in apertura Carlo Conti, per la prima volta nei panni di un attore, darà consigli a Cattelan su come affrontare l'ingresso sulla rete ammiraglia. Con Luca Argentero si discuterà di come cambia la vita dopo il matrimonio e l'arrivo di un figlio. Antonella Clerici è la dirimpettaia di Cattelan e si aprirà un siparietto da buoni vicini di casa, con Paolo Bonolis, invece, un divertente dialogo sull'età adulta e il suo avanzare. Grande protagonista la musica con Il Volo, in una performance totalmente inedita. Elodie, altra performer incredibile, sarà protagonista di un numero da grande show; un sorprendente Blanco metterà a soqquadro lo studio mentre Marco Mengoni, oltre a regalare un intenso momento musicale, si trasformerà nell'ignaro concorrente di un irresistibile game show.

Ad accompagnare Alessandro Cattelan sarà la resident band live degli Street Clerks e un corpo di ballo pronto alle grandi sfide di "Da grande".