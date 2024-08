D23 2024, gli appuntamenti da non perdere alla più grande convention Disney

La D23, la più grande convention Disney, si terrà dal 9 all'11 agosto e prevede un programma ricco di eventi imperdibili dedicati ai fan di Marvel, Star Wars e ai nuovi live-action. Più di 200 panel saranno disponibili per i fan che parteciperanno al D23: The Ultimate Disney Fan Event ad Anaheim, California. Ecco un'analisi dettagliata dei principali appuntamenti previsti durante questi tre giorni.

Venerdì 9 agosto: Giornata di Apertura

L'area espositiva di quest'anno è la più grande nella storia dell'evento e offre ancora più modi ai fan di interagire con amati marchi, storie e talent, tra cui padiglioni immersivi di Disney Experiences, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Disney+, Hulu, Marvel Studios, Lucasfilm, National Geographic e altro ancora.

Una scena del live action di Mufasa

Il primo giorno della D23 si apre con una delle presentazioni più attese, il Disney Entertainment Showcase: quest'anno l'evento non sarà suddiviso in programmi specifici a seconda degli argomenti di riferimento, ma la sede principale, l'Anaheim Convention Center, vedrà da venerdì a domenica un unico grande Disney Entertainment Showcase, che si terrà proprio venerdì 9 agosto dalle 19.00 alle 21.00 (dalle 4.00 alle 6.00 di sabato 10 agosto in Italia). Ci aspettiamo annunci sulle serie Marvel come Daredevil Born Again e Agatha All Along, oltre ad alcune anticipazioni su Mufasa: Il re leone e Biancaneve.

Venerdì si terrà anche uno speciale panel dedicato alla musica dei Marvel Studios, al quale parteciperanno Michael Giacchino, Christophe Beck e Laura Karpman, Kristen Anderson Lopez e Robert Lopez, oltre ai dirigenti Dave Jordan e Justine von Winterfeldt.

10 migliori corti da vedere su Disney+

Sabato 10 agosto: Musical ed Experience

Sabato 10 agosto alle 19:00 (alle 4 di domenica) si terrà il Disney Experiences Showcase: musical e guest star si esibiranno sul grande palco H, con Josh D'Amaro che condurrà il panel con la musica come filo conduttore.

Il Mondo MCU sarà di nuovo protagonista anche dell'incontro Marvel Animation Sneak Peek di sabato 10 agosto, dove vedremo qualcosa di serie come Your Friendly Neighborhood Spider-Man, Eyes of Wakanda e scopriremo i piani futuri per What if...? e X-Men '97.

Una scena del nuovo X-Men 97

Domenica 11 agosto: un evento leggendario

Domenica 11 agosto alle 17:00 (alle 2 nella notte tra domenica e lunedì) si terrà il Disney Legends Ceremony: come da tradizione, durante la cerimonia delle Disney Legends verranno omaggiate persone che hanno dato un contributo unico all'eredità della Disney. Quest'anno riceveranno il prestigioso riconoscimento Angela Bassett, Colleen Atwood, Frank Oz, Harrison Ford, James Cameron, James L. Brooks, Jamie Lee Curtis, Joe Rohde, John Williams, Kelly Ripa, Mark Henn, Martha Blanding, Miley Cyrus, Steve Ditko.

La cerimonia di chiusura, infine, potrebbe riservare annunci speciali e sorprese dell'ultimo minuto, chiudendo in bellezza una convention ricca di novità e anticipazioni per tutti i fan del mondo Disney. E ancora: nel corso del D23 verranno celebrati i 30 anni di Toy Story, andrà in scena il D23 Mousequerade (un contest di cosplay per i fan più accaniti) e si parlerà di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, delle principesse Disney, del mondo dei doppiatori e dell'animazione e tanto, tanto altro.