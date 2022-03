D-Side - Il lato diverso delle cose, su Rai Play in streaming da oggi

D-Side - Il lato diverso delle cose è il nuovo programma, voluto da Rai Per il Sociale in esclusiva per RaiPlay e prodotto da Stand By Me, online da oggi mercoledì 9 marzo.

Diversità, unicità, inclusione: sono i temi del momento. Al centro della scena anche sul palco di Sanremo, ma soprattutto al centro del dibattito quotidiano in un mondo che sta cambiando e sta cercando di trovare altri linguaggi per raccontarsi. D-Side vuole accendere i riflettori su alcuni aspetti della cosiddetta diversità: dall'identità di genere al razzismo, dalla disabilità al think different, dagli stereotipi di genere alla body positivity.

Temi che creano dibattito tra generazioni diverse, affrontati attraverso domande provocatorie che suscitano risposte sorprendenti: Una donna transgender può entrare in un bagno femminile? È giusto ricorrere alla chirurgia estetica se hai un difetto fisico? Ci sono cose che una persona in sedia a rotelle non può fare? Gli stranieri ci rubano il lavoro? Assumeresti un babysitter maschio? Usciresti con una persona che ha un disturbo mentale?

La conduttrice è Giulia Lamarca, psicologa, travel blogger e neo-mamma che dal 2011 convive con la sua disabilità. In ogni puntata di D-Side intervista uno o più ospiti, provenienti dai vari ambiti della diversità. Interviste serie ma non seriose, che "non hanno alcuna pretesa - sottolinea Giulia - di rivelare la verità assoluta o di offrire facili soluzioni". A stimolare il dibattito e animare il confronto una serie di coppie molto diverse tra di loro, che rappresentano quello che consideriamo il sentire comune sulle tematiche affrontate in ogni puntata. E saranno proprio loro a fornire temi, spunti di riflessione e nuovi punti di vista per accendere il dibattito e abbattere stereotipi.

Sei argomenti, sei puntate per una nuova serie che vuole spingere al confronto sulla diversità, una risorsa che aggiunge valore alla vita della comunità che la abbraccia.