Cyberpunk 2077: in fase di sviluppo un progetto live-action

Cyberpunk 2077, il popolare videogioco, sarà al centro di un progetto live-action a cui sta lavorando CD Projekt Red.

Phantom Liberty DLC ha compiuto l'annuncio senza però specificare se si tratterà di una serie tv o di un film.

L'annuncio del progetto

CD Projekt Red collaborerà con Anonymous Content per adattare Cyberpunk 2077. L'annuncio specifica: "Il nuovo progetto è in una delle prime fasi di sviluppo ed è iniziata la ricerca di uno sceneggiatore per raccontare una storia completamente nuova ambientata nel mondo di Cyberpunk 2077".

Il comunicato aggiunge: "Garrett Kemble, David Levine, Ryan Schwartz, e Bard Dorros produrranno per conto di Anonymous Content insieme a Charlie Scully. AC Studios di Anonymous Content sarà lo studio al lavoro sul progetto che sarà sviluppato collaborando da vicino con il team creativo di Cyberpunk 2077".

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

I dettagli del videogioco

La storia di Cyberpunk 2077 è ambientata a Night City, una megalopoli americana controllata da corporazioni e alle prese con dilaganti guerre tra bande. Nel 2077, il fixer locale Dexter DeShawn assume un personaggio V, controllato dal giocatore, e il delinquente locale Jackie Welles per rubare un biochip della Arasaka Corporation. Dopo aver completato la loro missione, assistono all'omicidio del leader della megacorp Saburo Arasaka per mano del figlio Yorinobu che insabbia l'omicidio come un avvelenamento.

Durante la fuga, Jackie viene ferito a morte e la custodia del chip viene danneggiata, costringendo V a inserire il biochip nel cyberware della sua testa. DeShawn spara a V e lo abbandona in una discarica, ma V si risveglia e si ritrova alle prese con il fantasma digitale del veterano di guerra, diventato una rock star, Johnny Silverhand (Keanu Reeves), morto nel 2023 durante un tentativo di attacco termonucleare.