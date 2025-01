Cyberpunk 2077: Gang di Night City, il gioco da tavolo è attualmente in offerta su Amazon

Oggi vi segnaliamo che Cyberpunk 2077: Gang di Night City, il gioco da tavolo dal mondo del celebre videogioco, è attualmente in sconto su Amazon.

Il gioco da tavolo Cyberpunk 2077: Gang di Night City

Cyberpunk 2077: Gang di Night City - La battaglia definitiva per il dominio del crimine

Benvenuti a Night City, una metropoli dove il confine tra sogno e incubo è sottile quanto una fibra ottica. Cyberpunk 2077: Gang di Night City vi invita a immergervi in un gioco da tavolo che cattura l'essenza brutale, scintillante e senza regole del celebre universo cyberpunk. Da 1 a 4 giocatori prenderanno il controllo di gang spietate, ognuna pronta a fare tutto il necessario per dominare le strade, scontrandosi con altre fazioni, le temute Corporazioni e persino la NetWatch, in una lotta senza esclusione di colpi.

Con sessioni di gioco che variano dai 90 ai 120 minuti, ogni turno è un mix di strategia, bluff e pura sopravvivenza. Ma attenzione: qui non si tratta solo di accumulare potere, ma di conquistare Reputazione, l'unica valuta che conta davvero a Night City. Disponibile in italiano, il gioco vi consente di esplorare il lato più oscuro e competitivo del mondo cyberpunk, dove un leader scaltro sa che un Edgerunner affidabile o un colpo ben calcolato possono fare la differenza tra il dominio assoluto e la sconfitta.