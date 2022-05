Custodes arriva in Italia su HODTV, la piattaforma specializzata in film horror

Custodes, che racconta una vicenda dai toni noir ambientata fra la fine dell'800 e i primi del '900, arriva anche in Italia grazie a HODTV, la piattaforma specializzata in pellicole horror.

Il thriller gotico intitolato Custodes, realizzato dal trio Alienside Studio e distribuito nel nostro paese da Saturnia Pictures, sta per arrivare anche in Italia: la pellicola sarà disponibile su HODTV, la piattaforma streaming specializzata in film horror.

Il lungometraggio, apprezzato dagli spettatori statunitensi, inglesi e tedeschi che dal 2021 hanno potuto visionarlo su Amazon Prime Video nelle loro rispettive nazioni, nasce come produzione indipendente dalla collaborazione di Lea e Vera Borniotto ed Edoardo Nervi, con l'esordiente produttore Mattia Stabile di Monfalcone.

Il film racconta una vicenda dai toni noir ambientata fra la fine dell'800 e i primi del '900, sottolineata dalla potente colonna sonora originale di Ginevra Nervi; la meravigliosa fotografia rende la figura femminile protagonista di una intricata trama. Nel cast le attrici Lea e Vera Borniotto, affiancate da Lorenzo Crovetto, magistralmente doppiati da Elisabetta Spinelli, Gianluca Iacono, Stefano Quatrosi e Alessandro Bocca.

La sinossi di Custodes recita: "Una giovane antiquaria viene contattata dal cugino per una stima degli oggetti presenti in una sua antica villa nel bosco, in cui vive il custode Dante. Passando da una stanza all'altra la giovane Ada è vittima di inquietanti episodi che la porteranno a scoprire un oscuro segreto legato alla sua famiglia."