Cuochi d'Italia: Bruno Barbieri conduce il campionato del mondo da stasera su TV8!

Cuochi d'Italia torna con Bruno Barbieri a condurre i campionati del mondo da stasera su TV8, nella produzione originale Banijay Italia in onda da lunedì a venerdì. Novità assoluta di questa edizione 2020 è lo chef stellato, mentre resta confermata la giuria composta dagli chef Cristiano Tomei e Gennaro Esposito. Al centro della scena le migliori cucine etniche in Italia.

Se fino ad oggi abbiamo visto i Cuochi D'Italia affrontarsi a suon di ricette tipiche delle regioni italiane, con il nuovo anno, il programma varca i confini nazionali per farci assaporare i migliori piatti e sapori di tutto il mondo. I protagonisti della nuova edizione sono 20 cuochi professionisti internazionali, che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti che propongono i patti originari della loro cultura gastronomica. Attraverso la preparazione dei piatti tipici delle loro terre, gli sfidanti racconteranno i segreti della loro cucina, storia e cultura di provenienza.

Cocineros de italia, повара из италии, kocht aus italien, cozinheiros da itália salutate le sfide regionali, welcome sfide interazionali! 🌍🍴

Con @barbierichef, @GennaroChef, Cristiano Tomei, Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo dal 6 Gennaio su TV8! pic.twitter.com/5ygmr4pHoH — TV8 (@TV8it) January 2, 2020

In ogni puntata, due cuochi che rappresentano altrettanti Paesi, si sfideranno in una doppia manche. Le prime 10 puntate sono sfide "dirette" di andata e ritorno tra due cuochi, che si confrontano prima su un piatto tipico di un Paese e poi su quello dell'altro. Al termine della "contesa" viene incoronato il vincitore di puntata. Nelle successive 5 puntate, ritroviamo i vincitori del primo turno, che si sfidano in due manche. Nella prima, il concorrente che "gioca in casa" porta un ingrediente tipico del proprio Paese, al quale i due giudici Gennaro Esposito e Cristiano Tomei aggiungono ulteriori ingredienti a sorpresa. Nella seconda, invece, sarà l'avversario a proporre, con le stesse modalità, un ingrediente simbolo della propria terra di appartenenza.

Soltanto in cinque accedono al terzo turno, il sesto sfidante è invece ripescato. Le semifinali, invece, prevedono due scontri diretti: i concorrenti ancora in gara cucinano un piatto del proprio Paese, scelto dai nostri giudici. 20 cuochi, 20 Paesi e tantissime storie di cibo, e cultura da tutto il mondo. Ma soltanto una sarà la cucina straniera che saprà valorizzare al meglio la tradizione del proprio territorio e riuscirà a convincere i palati dei nostri giudici!

Un viaggio alla scoperta dei piatti che ormai sono entrati nel nostro "patrimonio" gastronomico, dalla paella al sushi, dall'hamburger al pollo al curry fino alle ricette più esotiche come il bibimbap coreano, il koshari egiziano e il pasticcio di aringa russo.