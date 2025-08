Festival di Venezia con delitto: in libreria c'è Cultrash - Tappeto Rosso Sangue, thriller di Vincenzo Sacco

Un thriller a tema cinematografico ambientato durante il patinatissimo Festival del Cinema di Venezia: si chiama Cultrash - Tappeto Rosso Sangue ed è l'ultima fatica letteraria di Vincenzo Sacco, direttore artistico del Sicilia Film Fest. Il libro è appena uscito nelle librerie e in tutti gli store digitali.

Sangue, sesso e crimini: la trama di Cultrash - Tappeto Rosso Sangue

Venezia, Festival del Cinema. Tra le location più rinomate e le star più famose del panorama mondiale, si fa silenziosamente strada la vendetta di Claudio Modica. La sua segreta ira ha per oggetto Eugene, noto anche come il Re Sole, e per portare a compimento la missione nasconde la sua vera identità rivestendo il ruolo che spettava all'amica Andrea. Diventa così uno dei fotografi ufficiali della linea editoriale Fame Hungry, lavorando con i diversi membri della redazione.

Party esclusivi e red carpet luccicanti sono solo alcuni dei set in cui si dispiegano ingiustizie e malessere sociale, tutti sembrano meritare la punizione che Claudio ha in serbo per loro. Sangue, sesso e segreti si dimostrano elementi imprescindibili di questo script cinematografico che rivela un mondo marcio e corrotto, un mondo degno del supercattivo che ora si aggira per il Festival e che sta scatenando una vera e propria epidemia. Di giorno fotografo delle star, di notte giustiziere solitario. Pestilenza non risparmia nessuno. E l'Apocalisse è appena cominciata...

Chi è l'autore di Cultrash, Vincenzo Sacco

Vincenzo Sacco è autore dei romanzi Pornozeus (Novantacento, 2012) e Il ragazzo che non voleva morire (Spazio Cultura Edizioni, 2018), delle avventure storiche La leggenda del Malombra (Edizioni Spartaco, 2021) e Il ritorno del Malombra (Edizioni Spartaco, 2024); degli spy-thriller Sigonella Files (Bibliotheka Edizioni, 2019) e Sigonella Secrets (Bibliotheka Edizioni, 2022), e del saggio Screens Wide Shut (Rogas, 2018), uno studio sul rapporto tra cinema e massoneria.

È il direttore della divisione distribuzione di Altre Storie e, nella stessa società, partecipa allo sviluppo e alla realizzazione produttiva di diversi film per cinema e televisione. Dal 2019 è direttore artistico del Sicilia Film Fest. Fondatore del blog pop nerd Librisenzagloria.com, autore del podcast Shazaam - i film che non hai mai visto, ha condotto format web dedicati al mondo televisivo e ha lavorato alla distribuzione cinematografica di oltre sessanta lungometraggi, sia italiani che inter- nazionali, e di numerosi eventi cinematografici di successo.