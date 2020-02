Cult, il nuovo libro di Movieplayer: il 5 febbraio la presentazione a Napoli!

Cult. I film che ti hanno cambiato la vita, il nuovo libro di Movieplayer dedicato ai film che hanno lasciato il segno, verrà presentato domani, 5 febbraio, a Napoli presso il Mondadori Bookstore di piazza Vanvitelli alle ore 18:30!

Gli autori del libro Luca Liguori e Antonio Cuomo vi aspettano insieme al giornalista Gianmaria Tammaro: il libro, ora nelle migliori librerie d'Italia, Cult. I film che ti hanno cambiato la vita parla dei film che sono entrati nella vita di tutti i giorni del pubblico, tra citazioni di frasi o intere scene e che sono i primi film che vengono in mente per trascorrere una serata di puro relax.

Il lavoro degli autori di Cult - Antonio Cuomo, Giuseppe Grossi e Luca Liguori - è partito dal concetto di film cult per individuare quali opere si possono fregiare di questo titolo. Un termine usato, e talvolta abusato, la cui definizione non è univoca ma variabile a seconda dei diversi punti di vista: per molti il film cult deve essere necessariamente un film di scarso successo portato poi alla ribalta da visioni e riscoperte successive; per altri ancora coincide con l'idea di classico, un film (magari d'autore) amatissimo dai cinefili e dalla critica.

Tra le pagine del libro, ora nelle migliori librerie d'Italia, e acquistabile anche su Amazon.it, sono 135 i film catalogati - dal film d'animazione Akira al tenero extra-terrestre E.T., passando per Clerks o Ghostbusters - in base al genere (azione, thriller, avventura, fantastico, animazione, commedia, dramma, musical e horror): per ciascun titolo è stata realizzata una scheda dettagliata, ricca di curiosità dal backstage e, naturalmente, la segnalazione della scena cult e della frase più memorabile del film.

Appuntamento a Napoli per mercoledì 5 febbraio al Mondadori Bookstore di Piazza Vanvitelli 10A a partire dalle ore 18:30!