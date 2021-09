Cry Macho - Ritorno a casa, il trailer e il poster italiano del film di Clint Eastwood

Cry Macho - Ritorno a casa è il nuovo film di Clint Eastwood in arrivo il 2 dicembre nelle sale e ora sono stati condivisi il trailer e il poster italiano.

Nel video si assiste a quello che accade quando Mike accetta di andare in Messico per recuperare il figlio di un suo amico con cui è in debito, ritrovandosi alle prese con un teenager dalla vita complicata con cui si stabilisce un inaspettato legame che cambierà la vita di entrambi.

Il nuovo film diretto e interpretato dal Premio Oscar Clint Eastwood, Cry Macho - Ritorno a casa, di cui è anche produttore, vede la star del cinema impegnata nel ruolo di Mike Milo, ex stella del rodeo e ora allevatore di cavalli in declino, che nel 1979 accettò l'incarico di un ex boss di riportare a casa il figlio dal Messico. Costretto a percorrere strade secondarie nel loro viaggio verso il Texas, l'improbabile coppia affronta un viaggio inaspettatamente arduo, durante il quale l'allevatore di cavalli, ormai stanco di tutto, trova dei legami imprevisti oltre che il suo senso di riscatto. Il film è ispirato all'omonimo romanzo di N. Richard Nash, anche co-sceneggiatore della pellicola.

Del film fanno parte anche Eduardo Minett nel ruolo del ragazzo, Rafo, al suo debutto cinematografico, Natalia Traven (Collateral Damage) in quello di Marta, Dwight Yoakam (Logan Lucky) interpreta l'ex impiegato di Mike, Howard Polk. Il cast include inoltre Fernanda Urrejola (Blue Miracle) nel ruolo di Leta e Horacio Garcia-Rojas (Narcos: Mexico) in quello di Aurelio.

Eastwood, ha diretto il film da una sceneggiatura di Nick Schenk e N. Richard Nash, ispirata al romanzo di Nash. Eastwood, Albert S. Ruddy, Tim Moore e Jessica Meier sono i produttori del film, con David M. Bernstein come produttore esecutivo.

Il team dietro la macchina da presa del regista, include il direttore della fotografia nominato ai premi BAFTA, Ben Davis (Tre Manifesti a Ebbing), lo scenografo Ron Reiss (arredatore in Richard Jewell), il montatore premio Oscar Joel Cox (Unforgiven), che ha editato moltissimi film del regista, il montatore David Cox (Den of Thieves, assistente al montaggio in Richard Jewell e The Mule), e la costumista, sua collaboratrice di lungo corso, Deborah Hopper. Le musiche sono di Mark Mancina (Oceania).