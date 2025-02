Critics Choice Awards 2025: Anora vince come miglior film, Shōgun trionfa in TV e Wicked conquista la regia

Shōgun domina le categorie televisive dei Critics Choice Awards 2025, mentre Anora sorprende come miglior film e Wicked conquista il premio per la miglior regia.

Arrivato alla cerimonia con sette nomination, Anora ha dovuto aspettare fino all'ultimo per trionfare. Alla 30ª edizione dei Critics Choice Awards, il film di Neon si è aggiudicato il titolo di miglior film, dando una nuova spinta al cinema indipendente di Sean Baker, che ha debuttato con successo vincendo la Palma d'Oro a Cannes la scorsa primavera.

Wicked, l'adattamento del celebre musical di Broadway prodotto dalla Universal, ha condiviso con Conclave di Focus Features il primato per il numero di nomination (11) ai Critics Choice di quest'anno. Alla fine, il musical ha conquistato tre premi, tra cui il trofeo per la miglior regia, attribuito a Jon M. Chu, che aveva ricevuto una sorprendente esclusione agli Oscar. Wicked ha anche vinto per i costumi e la produzione, ma è stato escluso nelle categorie di recitazione, dove erano in gara Cynthia Erivo e Ariana Grande.

'ANORA' winning Best Picture at the 2025 Critics Choice Awards. pic.twitter.com/ANn1D1QqHc — Film Updates (@FilmUpdates) February 8, 2025

Conclave, invece, ha trionfato nella categoria miglior ensemble e ha ottenuto il premio per la sceneggiatura originale, firmata da Peter Straughan.

Emilia Pérez, con 10 nomination, ha ottenuto ben tre vittorie, tra cui il premio come miglior attrice non protagonista per Zoe Saldaña, consolidando la sua posizione di favorita per gli Oscar.

Un altro triplice vincitore della serata è stato The Substance di Mubi, con Demi Moore che ha aggiunto un altro trofeo alla sua collezione dopo il trionfo ai Golden Globes, vincendo il premio come miglior attrice e rafforzando la sua corsa verso gli Oscar. Coralie Fargeat, regista e sceneggiatrice del film, ha vinto nella categoria miglior sceneggiatura non originale, mentre il film ha anche conquistato il premio per i migliori capelli e trucco.

Anche Adrien Brody ha replicato la vittoria ai Globes, aggiudicandosi il premio come miglior attore per The Brutalist, l'unico riconoscimento per il titolo, che aveva vinto come miglior film drammatico ai Globes.

The "Wicked" table celebrates Jon M. Chu's surprise win in best director at the Critics' Choice Awards: "Oh my god! I'm so happy!" https://t.co/RYb9VBZoD4 pic.twitter.com/6xGtzbWlRX — Variety (@Variety) February 8, 2025

Nel panorama televisivo, Shōgun, che partiva con sei nomination, ha vinto il premio come miglior serie drammatica e ha visto Hiroyuki Sanada conquistare il riconoscimento come miglior attore in una serie drammatica, ripetendo il successo già ottenuto ai Golden Globes e agli Emmy. Il period drama giapponese ha ottenuto anche i premi per miglior attore non protagonista e miglior attrice non protagonista, vincendo così il maggior numero di premi della serata tra cinema e televisione, con ben quattro trofei.

Colin Farrell, per la sua interpretazione di Oswald Cobblepot, ha vinto come miglior attore per la serie limitata The Penguin, replicando la vittoria ai Golden Globes. La sua co-star Cristin Milioti ha trionfato come miglior attrice.

Ecco l'elenco completo dei vincitori dei Critics Choice Awards 2025:

Cinema

Miglior Film

Anora

Migliore Attore Protagonista

Adrien Brody - The Brutalist

Migliore Attrice Protagonista

Demi Moore - The Substance

Migliore Attore Non Protagonista

Kieran Culkin - A Real Pain

Migliore Attrice Non Protagonista

Zoe Saldaña - Emilia Pérez

Migliore Attore/Attrice Emergente

Maisy Stella - My Old Ass

Migliore Cast

Conclave

Miglior Regista

Jon M. Chu - Wicked

Migliore Sceneggiatura Originale

Coralie Fargeat - The Substance

Miglior Sceneggiatura Non Originale

Peter Straughan - Conclave

Miglior Fotografia

Jarin Blaschke - Nosferatu

Miglior Scenografia

Nathan Crowley, Lee Sandales - Wicked

Miglior Montaggio

Marco Costa - Challengers

Migliori Costumi

Paul Tazewell - Wicked

Miglior Trucco e Acconciature

The Substance

Migliori Effetti Speciali

Dune - Parte 2

Miglior Film di genere commedia

A Real Pain (Ex aequo) Deadpool & Wolverine (Ex aequo)

Miglior Film Animato

The Wild Robot

Miglior Film in lingua straniera

Emilia Pérez

Migliore Canzone Originale

"El Mal" - Emilia Pérez

Migliore Colonna sonora

Televisione

Migliore serie drammatica

Shōgun

Migliore Attore in una serie drammatica

Hiroyuki Sanada - Shōgun

Migliore Attrice in una serie drammatica

Kathy Bates - Matlock

Migliore Attore Non Protagonista in una serie drammatica

Tadanobu Asano - Shōgun

Migliore Attrice Non Protagonista in una serie drammatica

Moeka Hoshi - Shōgun

Migliore serie di genere comedy

Hacks

Migliore Attore in una serie di genere comedy

Adam Brody - Nobody Wants This

Migliore Attrice in una serie di genere comedy

Jean Smart - Hacks

Migliore Attore Non Protagonista in una comedy

Michael Urie - Shrinking

Migliore Attrice Non Protagonista in una serie comedy

Hannah Einbinder - Hacks

Migliore miniserie

Baby Reindeer

Migliore Film TV

Rebel Ridge

Migliore attore in una miniserie o film tv

Colin Farrell - The Penguin

Migliore Attrice in una miniserie o film tv

Cristin Milioti - The Penguin

Migliore Attore Non Protagonista in una miniserie o film tv

Liev Schreiber - The Perfect Couple

Migliore Attrice Non Protagonista in una miniserie o film tv

Jessica Gunning - Baby Reindeer

Migliore serie in lingua straniera

Squid Game

Migliore serie animata

X-Men '97

Miglior Talk Show

John Mulaney Presents: Everybody's in L.A.

Migliore Speciale Comico

Ali Wong: Single Lady