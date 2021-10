Cristina D'Avena e i figli: ecco perché non ne ha voluti

Cristina D'Avena e il suo fidanzato non hanno mai avuto figli: ecco il perché svelato dalla stessa cantante che ha segnato diverse generazioni con i suoi brani per bambini.

Cristina D'Avena, nota per aver segnato svariate generazioni grazie alle sue celebri canzoni per bambini, è fidanzata con Massimo Palma ma i due non hanno figli: la cantante, durante un'intervista del magazine Intimità, ha svelato che cosa si cela dietro a questa sua decisione.

Cristina D'Avena al microfono

Nel corso della lunga chiacchierata con il giornalista, la D'Avena ha ammesso di essersi persa con il passare degli anni e di non essersi accorta che il tempo stava passando velocemente: "E' stata tutta colpa mia, per una buona parte della vita non ci ho fatto caso."

"Quando fai un mestiere come questo, tra concerti, incontri, dischi, è come se fossi sempre in una bellissima palla colorata che gira, gira sempre, e non ti fermi mai a pensare che gli anni passano." Ha continuato la star del palcoscenico. "Continui a sentirti un'eterna ragazza."

"Non ci sono bambini nella nostra famiglia. Mia sorella Clarissa non ne ha ancora, ma vorrebbe. Un ragazzino che cresce ti dà il polso del tempo che passa. E io ho vissuto a lungo in un mondo senza tempo. Poi ho capito che a un certo punto tutto può finire e rischi di trovarti con nulla in mano. Ho una grande paura di avere il rimpianto di non essere diventata mamma e non voglio averlo. Come possa succedere a quasi 54 anni è un altro discorso. O arriva un miracolo oppure... so che ora ci sono molte tecniche all'avanguardia." Ha concluso Cristina D'Avena.