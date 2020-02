Cristiano Malgioglio, fuorioso sul caso Morgan, abbandona lo studio di CR4 - La Repubblica delle donne

Cristiano Malgioglio litiga su Morgan e lascia lo studio di CR4 - La Repubblica delle donne. Nella puntata che vedremo stasera il cantautore non ha sopportato che Morgan fosse definito da un amico un genio della musica e, più in generale, il finto processo di riabilitazione del suo gesto durante la quarta puntata di Sanremo 2020.

Cristiano Malgioglio si alza e se ne va durante la registrazione della puntata di 'CR4 - La Repubblica delle donne' che andrà in onda stasera. Il cantautore è ospite fisso della trasmissione di Piero Chiambretti, oggetto della discussione è stato l'ormai onnipresente Morgan, che grazie al litigio con Bugo sul palco dell'Ariston, sta ingolfando i palinsesti televisivi.

Ospite in studio, Arturo Artom amico dell'ex leader dei Bluevertigo, che ha preso le sue difese e ha mostrato un video in cui Morgan canta - probabilmente in auto - 'Quando', la famosa canzone di Luigi Tenco.

Artom avrebbe definito il suo amico "un genio della musica" e questo ha fatto imbestialire Cristiano Malgioglio. "Tenco si sarebbe rivoltato nella tomba sentendo Morgan cantare la sua canzone in quel modo" ha detto il cantautore, aggiungendo: "i geni hanno bel altra caratura, i geni della musica sono Mozart, Verdi, Beethoven, Freddy Mercury". Sempre più arrabbiato, Malgioglio ha abbandonato lo studio dicendo: "Fatevi lo show da soli". Pietro Chiambretti ha provato a farlo rientrare ma l'opinionista non ha voluto sentire ragioni, il troppo è troppo anche per lui.