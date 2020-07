Cristiano Caccamo: chi è l'attore di Sotto il sole di Riccione

Cristiano Caccamo è uno dei nomi emergenti del panorama televisivo e cinematografico italiano, ha lavorato con Ricky Tognazzi ed al fianco di attori come Monica Guerritore e Michele Placido. Scopriamo insieme chi è l'attore che in Sotto il sole di Riccione interpreta Ciro, il ragazzo arrivato dal sud per passare un'estate indimenticabile sulla riviera romagnola.

Età, Altezza, Segno Zodiacale

Puoi baciare lo sposo: Cristiano Caccamo in una scena del film

Cristiano Caccamo è nato il 21 marzo 1989 nel segno dell'ariete a Taurianova in Calabria, un comune italiano di circa 15mila abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. È alto 1.80 centimetri.

La Famiglia

Sotto il sole di Riccione: una scena

Cristiano Caccamo è figlio del poeta e scrittore Michele Caccamo. Parlando con la Gazzetta del Sud della sua famiglia ha detto: "il nostro rapporto è indissolubile. Ci confrontiamo continuamente, non c'è scelta che non sia condivisa. I miei valori sono antichi: li ho ereditati dai miei nonni. Faccio sempre riferimento a quanto mi è stato insegnato, in ogni mio minimo rapporto metto in primo piano il rispetto e la lealtà". La sua infanzia: "Assolutamente felice e serena. Con due genitori fantastici, unici, e con un contorno familiare raro".

Vita Privata

Che Dio ci aiuti: Cristiano Caccamo e Arianna Montefiori in una foto della quarta stagione

Cristiano Caccamo è molto riservato anche se attivissimo sui social. Tra i suoi amici di sempre c'è Giusy Loschiavo, anche lei attrice. Gli è stato attribuito un flirt con Diana Del Bufalo, con cui ha girato Che Dio ci aiuti e Puoi baciare lo sposo. I due hanno smentito l'esistenza di qualsiasi legame, per ora sono solo amici e va bene così. Del resto nell'intervista a la Gazzetta del Sud Cristiano disse: " Per non rischiare di trascurare la mia donna, a causa del mio lavoro, per adesso sono single".

Il trasferimento e i primi passi nel mondo dello spettacolo

Motivato a lasciare il paese d'origine, a 16 anni Cristiano si trasferisce in un in un convitto ad Assisi. Qui termina gli studi superiori ed entra nel Centro sperimentale di Cinematografia dove ottiene il diploma ed inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo con il ruolo di un soldato nell'opera teatrale Ciechi. Nel 2013 entra nel cast di Anastasia Love Dance - una trasmissione televisiva italiana per adolescenti - dove è un amico della protagonista. Subito dopo lo vediamo in alcuni videoclip, lo possiamo riconoscere nel video di Ritornerà di Antonino Spadaccino e Tu sei lei di Ligabue.

I Film

Puoi baciare lo sposo: Salvatore Esposito e Cristiano Caccamo in una scena del film

Nel 2014 Cristiano Caccamo esordisce nel cortometraggio La corsa di Renzo Carbonera e subito dopo ne La vita oscena di Renato De Maria. Nel 2015 ottiene il primo ruolo da protagonista nel film Cenere di Simone Petralia, qui interpreta Julien, un artista di strada ribelle che incontra Erika, una prostituta. Dopo Parenthèse di Bernard Tanguy nel 2018 è Antonio in Puoi baciare lo sposo diretto da Alessandro Genovesi con Diego Abatantuono, Monica Guerritore e Salvatore Esposito. Dal primo luglio Cristiano è tra i protagonisti di Sotto il sole di Riccione, il film scritto da Enrico Vanzina, diretto dagli Younuts, ispirato alla canzone di Tommaso Paradiso e con le atmosfere di Sapore di mare.

In Tv: Fiction Tra RAI e Mediaset

Per Cristiano Caccamo arriva anche il momento dell'esordio sul piccolo schermo, nel 2015 esordisce nella serie televisiva Questo è il mio paese trasmessa su RAI 1, dove interpreta Cosimo, figlio di un latitante. Ne Il paradiso delle signore interpreta Quinto, un timido magazziniere innamorato. Dopo aver preso parte ad un episodio di Provaci ancora prof!, partecipa alla serie Matrimoni e altre follie, trasmessa da Canale 5 nell'estate del 2016. Nella fiction Che Dio ci aiuti interpreta Gabriele Mattei, un cardiochirurgo molto giovane e bravo. Nel 2018 Cristiano entra nel cast di una delle serie più amate dagli italiani: Don Matteo, qui interpreta Giovanni, il fidanzato del Capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. L'ultimo ruolo in TV è quello di Michele Carrizzo, con il quale esordisce a settembre del 2018 in La vita promessa, la fiction di Ricky Tognazzi trasmessa dalla RAI. Nel marzo del 2020 è tra i concorrenti di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, il real-life thriller disponibile su Amazon.

Social

Cristiano su Instagram ha 880mila followwer, condivide spesso video divertenti ma mai troppo personali ed ha aderito alla campagna BlackOutTuesday pubblicando il riquadro nero, simbolo dell'iniziativa per sensibilizzare l'opinione pubblica sui recenti episodi di razzismo negli Stati Uniti. Sulla sua pagina Facebook ha più di 26mila follower.

Videoclip musicali

Cristiano Caccamo è stato protagonisti di molti video clip dopo quelli di Antonino Spadaccino e Luciano Ligabue è stato chiamato da Eman per il videoclip del brano Il mio vizio. Nel 2018 Laura Pausini lo ha voluto come protagonista maschile nel video che lanciava il brano Non è detto. Tommaso Paradiso lo chiama per partecipare alla clip di Non avere paura, il brano con cui il cantautore romano inaugurò la sua carriera da solista. Il video girato dagli YouNuts!, si avvaleva della partecipazione di diversi volti noti del cinema e dello spettacolo: da Fiorello a Isabella Ferrari a Fiorella Mannoia a Jovanotti.