Crisis on Infinite Earths: un easter egg di Watchmen nel crossover!

Crisis on Infinite Earths, il crossover evento ambientato nell'Arrowverse, contiene un easter egg legato a Watchmen, l'acclamata serie tv prodotta da HBO, elemento che forse non tutti hanno notato durante la messa in onda degli episodi.

In una scena di Crisi sulle Terre Infinite ambientata su Terra-666, l'universo abitato da Lucifer (personaggio interpretato da Tom Ellis), si vede infatti un cartellone pubblicitario dello show tratto dalla graphic novel.

Il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha svelato l'easter egg dopo aver ricevuto dei commenti da parte dei fan e ha confermato su Twitter il riferimento a Watchmen: "Finalmente. Qualcuno lo ha notato. Un ringraziamento speciale a Damon Lindelof che lo ha reso possibile".

Finally. Someone noticed. Special thanks to Damon Lindelof for making this one happen. https://t.co/i97GkvxOfR — Marc Guggenheim (@mguggenheim) 11 dicembre 2019

L'evento televisivo che unisce tutte le serie targate The CW mostra gli eroi combattere nelle varie versioni della Terra per sconfiggere Anti-Monitor (LaMonica Garrett), un villain quasi divino che minaccia di distruggere tutta la realtà. Tra le pagine la storia si conclude con le morti di The Flash e Supergirl.

Il crossover è composto da episodi di Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman e Black Lightning.

Per quanto riguarda la serie HBO, di cui abbiamo parlato nel nostro editoriale su Watchmen, la serie è attualmente in onda su Sky fino al 23 dicembre e resterà on demand come box set a fine programmazione.