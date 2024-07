Crisi sulle Terre Infinite: ecco perché le star di Smallville non appaiono nel finale

L'Arrowverse è terminato con la conclusione di The Flash l'anno scorso, anche se show come Legends of Tomorrow e Batwoman sono stati cancellati senza ricevere un vero e proprio finale. In compenso, Arrow ha avuto un finale di serie adeguato (così come Supergirl), mentre i personaggi di Superman e Lois sono stati spostati in un altro universo.

Tutto è iniziato con Freccia Verde, però, e in un'intervista a Showrunner Whisperer, il produttore esecutivo Marc Guggenheim ha spiegato l'importanza della serie televisiva dell'Arciere di Smeraldo per The CW oltre a rivelare perché l'universo di Smallville non è stato incluso nel montaggio post Crisi sulle Terre Infinite.

"Poco dopo che l'episodio pilota è stato ordinato per la serie, Peter Roth [presidente della Warner Bros. TV] ci ha portati fuori a pranzo e ci ha praticamente detto che se Arrow non fosse stato un successo, non ci sarebbe stata più la CW", ha spiegato. "Quindi c'era la pressione di creare uno show e di mantenerlo in onda, che è una cosa, ma ora abbiamo anche la pressione di dover mantenere in onda l'intero network. Questa è un'altra cosa".

Per molto tempo The CW ha puntato molto sulla sua offerta televisiva DC. Tuttavia, con il calo degli ascolti e dei profitti, la rete ha cambiato rotta e, sotto la nuova direzione, si è allontanata dai drammi sceneggiati. L'importanza dell'Arrowverse per The CW non può però essere sottovalutata.

Nella stessa conversazione, Guggenheim ha riflettuto sull'inclusione di Smallville in Crisi sulle Terre Infinite e sul perché non abbiamo rivisto Clark Kent (Tom Welling) e Lois Lane (Erica Durance) nel finale di Crisi sulle Terre Infinite. Non sorprende che sia stata una questione di soldi.

Crisi sulle Terre Infinite: Tom Welling in una foto del crossover

"Perché non abbiamo avuto Smallville? Sarò onesto con voi. Credo che le ragioni siano due: numero 1: non mi è mai venuto in mente, fino a quando non ho letto su Twitter che la gente pensa che avevamo fatto esplodere l'universo di Smallville. Quindi, in parte è stato quello, e in parte è stato il fatto che avevamo ovviamente visto Clark e Lois nell'episodio 2 di Crisi sulle Terre Infinite. Per la maggior parte il montaggio della sequenza di chiusura alla fine dell'episodio 5 è stato fatto per far vedere tutti gli universi e tutti i personaggi che non siamo riusciti a vedere".

Il produttore ha continuato: "Se avessi potuto rifare tutto da capo, sarebbe stato fantastico avere un'inquadratura di Lois e Clark alla fattoria, che si baciano, per quella sequenza finale. Ma sì, mi dispiace, ho perso la palla al balzo! Abbiamo avuto Tom solo per poche ore, ma anche, ecco il punto: secondo le regole del sindacato, un attore non viene pagato in base alla quantità di tempo che trascorre sul set. Viene pagato in base al numero di episodi a cui partecipa. Quindi, se Tom fosse stato ingaggiato per l'episodio 2 e fosse apparso nell'episodio 5, il pagamento sarebbe stato completamente diverso. Non avevamo certo i soldi per farlo, ma questo non è stato un fattore determinante. Francamente, non mi è venuto in mente".

Tom Welling ed Erica Durance nell'episodio Crossfire di Smallville

Il budget limitato è sempre stato un problema per l'Arrowverse ed è un peccato che questo abbia impedito a Welling di avere un ruolo più importante come Superman in Crisis. Tuttavia, il solo fatto che lui e la Durance abbiano fatto la loro comparsa ha significato molto per i fan di Smallville (curiosamente, l'attore di Lex Luthor Michael Rosenbaum ha precedentemente confermato di aver rifiutato di apparire perché gli era stata offerta una cifra molto bassa).