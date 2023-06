Crew United si espande in Europa: la piattaforma disponibile anche in Italia

Crew United si espande in tutta Europa: la piattaforma per i filmmaker è ora disponibile anche in Italia, Spagna, Grecia, Romania e Lituania.

Crew United, la principale piattaforma online che mette in contatto i filmmaker di tutta Europa, è lieta di annunciare il lancio in Italia, Spagna, Grecia, Romania e Lituania.

Un'espansione che segna una pietra miliare significativa nella missione della società di promuovere la collaborazione e la cooperazione all'interno delle industrie audiovisive europee. Le nuove versioni in lingua della piattaforma si aggiungono a quelle già consolidate in tedesco, francese, polacco e inglese. Lo sviluppo europeo di Crew United è ancora una volta sostenuto dal programma Creative Europe - MEDIA. Da oltre 27 anni, Crew United è in prima linea nella creazione di una comunità europea di professionisti dell'audiovisivo, grazie alla sua piattaforma che consente di:

presentarsi e introdurre la propria filmografia

accedere a un ampio database per mettersi in contatto con membri della crew, attori, case di produzione/distribuzione, facilities, società di post-produzione

espandere il proprio network professionale

trovare offerte di lavoro in Europa

esplorare le opportunità di finanziamento dei progetti (film, cortometraggi, serie, spot pubblicitari, video musicali etc...)

rimanere aggiornati sulle tendenze del settore

acquisire informazioni utili sulle normative locali in materia di lavoro

"Siamo orgogliosi di lanciare Crew United in Italia, Spagna, Grecia, Romania e Lituania, compiendo un altro passo verso il nostro obiettivo di rafforzare la filiera dell'audiovisivo in tutti i Paesi europei e creare un network internazionale di professionisti", afferma Oliver Zenglein, co-founder e CEO di Crew United. "Vogliamo un'industria cinematografica più diversificata, trasparente e inclusiva. Diamo il nostro contributo nell'affrontare le sfide crescenti - produzioni ecosostenibili, sensibilità sociale, condizioni di lavoro, carenza di lavoratori qualificati e l'impatto dell'Intelligenza artificiale - attraverso una mediazione sistemica a livello internazionale".

Il lancio di ciascun Paese viene supportato da un team dedicato di esperti madrelingua, con una conoscenza profonda delle industrie audiovisive locali. Questi team si impegnano a collaborare con organizzazioni, associazioni, scuole, enti e Film Commission dei rispettivi territori per discutere delle esigenze specifiche di ciascun mercato. L'industria italiana è una delle più forti in merito a numero di produzioni in Europa, e si ritrova ancora una volta sotto i riflettori, con le più grandi produzioni internazionali che scelgono l'Italia come location per film e serie.

Pierpaolo Festa e Antonio Bracco - responsabili dello sviluppo di Crew United Italia, ed entrambi con oltre 15 anni di esperienza come giornalisti cinematografici e PR internazionali - sottolineano come l'introduzione di Crew United in Italia sia "l'occasione concreta per stabilire un nuovo modo di dialogare tra professionisti dell'audiovisivo. A livello internazionale, naturalmente! E con l'obiettivo comune di rendere il mercato più sano attraverso trasparenza e struttura".

"Mettiamo in contatto le persone per fare grandi film insieme, ma il contatto serve anche affinché insieme siano più organizzate, più forti, più informate e consapevoli dei loro diritti", aggiunge Irena Gruca-Rozbicka, coordinatrice dello sviluppo europeo di Crew United. "Lanciando Crew United Europe, rispondiamo alle crescenti esigenze dell'industria audiovisiva, ma soprattutto siamo guidati dalla nostra responsabilità di orientarla verso una direzione sana".

Per la prima volta, informazioni aggiornate e verificate sulle esperienze e le qualifiche di ciascun professionista saranno accessibili e visualizzabili in un unico luogo. L'espansione della piattaforma mira a favorire un film environment più efficace, ben organizzato e trasparente, a vantaggio sia dei singoli professionisti che dell'industria.