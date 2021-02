Creepshow 2: il trailer delle nuove puntate della serie prodotta da Greg Nicotero

Creepshow 2 arriverà sugli schermi american i di Shudder a partire da giovedì 1 aprile e il trailer regala qualche anticipazione sulle nuove storie che verranno raccontate sul piccolo schermo.

Il video mostra infatti delle scene tratte dai nove episodi inediti della serie antologica tra creature, attacchi violenti e spargimenti di sangue.

La seconda stagione di Creepshow arriverà in tv con qualche ritardo a causa dello stop alle produzioni cinematografiche e televisive avvenuto un anno fa.

Le puntate che andranno in onda sugli schermi, dopo la scelta di rimuovere quella in cui appariva Marilyn Manson, sono state interpretate da Josh McDermott (The Walking Dead), Ashley Laurence (Hellraiser), Keith David (Greenleaf), Ryan Kwanten (Sacred Lies, True Blood), Breckin Meyer (Franklin & Bash), Eric Edelstein (Twin Peaks), Barbara Crampton (Reborn), Ali Larter (The Rookie), C. Thomas Howell (The Terror), Iman Benson (#BlackAF), Ted Raimi (Ash vs Evil Dead), Denise Crosby (Star Trek: The Next Generation), e Kevin Dillon (Entourage).

Creepshow, che ha come showrunner e produttore Greg Nicotero, ha inoltre già ottenuto il rinnovo per una terza stagione, in arrivo sugli schermi entro la fine del 2021.