Creative Arts Emmy Awards 2020: Queer Eye e The Apollo tra i vincitori

Queer Eye, The Apollo e Leah Remini: Scientology and the Aftermath tra i vincitori della prima serata dei Creative Arts Emmy Awards 2020.

Al via la settimana dei Creative Arts Emmy Awards 2020 che premiano Queer Eye e The Apollo nell'anno in cui l'evento diventa virtuale e modificato rispetto alla tradizione per via dell'emergenza sanitaria.

Tra i vincitori citiamo il documentario HBO The Apollo, premiato come miglior documentario o Nonfiction Special, che ha battuto rivali come il film Netflix Becoming, dedicato at Michelle Obama. Tra i possibili vincitori della serata che non sono andati a premi anche la discussa docuserie Netflix Tiger King: Murder, Mayhem and Madness e The Last Dance.

Netflix ha portato a casa cinque riconoscimenti incluso Outstanding Structured Reality Program, per Queer Eye. La piattaforma ha vinto inoltre premi per la regia di American Factory e Cheer.

Si segnalano inoltre i premi andati a RuPaul's Drag Race e ad Apollo 11, che ha conquistato tre riconoscimenti. Nat Geo ha portato a casa tre premi per la fotografia di Life Below Zero, The Cave e per National Geographic Presents Cosmos: Creating Possible Worlds .

A&E festeggia il premio per Leah Remini: Scientology and the Aftermath, serie non fiction giunta alla seconda stagione.

Di seguito la lista con tutti i vincitori della prima serata dei Creative Arts Emmy Awards 2020, in cui sono state premiate le prime 16 di cento categorie.