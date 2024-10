Corto Maltese: in arrivo una serie in live-action del fumetto dall'autore delle Winx

La Rainbow Group - società guidata da Iginio Straffi, creatore della serie di animazione di successo Winx Club - si appresta a lanciarsi in alto mare con un adattamento in serie live-action delle graphic novel Corto Maltese di Hugo Pratt. I fumetti seguono il personaggio del titolo, un capitano di mare spavaldo le cui avventure lo portano in giro per il mondo.

Mercoledì scorso, Rainbow ha annunciato una partnership con Cong SA, la società che possiede tutta l'IP di Pratt. Oltre a produrre la nuova serie televisiva live-action, attualmente in fase di sviluppo, Rainbow gestirà i diritti di licenza di Corto Maltese in tutto il mondo, hanno dichiarato le due società in un comunicato congiunto.

Pratt, il cui vero nome era Ugo Eugenio Prat, è una figura leggendaria nella comunità internazionale del fumetto, nota soprattutto per il suo lavoro su Corto Maltese, la lunga striscia di avventure storiche pubblicata in diverse pubblicazioni europee dal 1967 al 1989. Il suo primo graphic novel, forse il più famoso, è Corto Maltese: Una ballata del mare salato, che ha fatto conoscere al mondo il marinaio rozzo e fumatore incallito.

Corto Maltese

Dopo la morte di Pratt nel 1995, la serie è stata ripresa dal 2015, con cinque nuove storie disegnate e sceneggiate dalla coppia spagnola Juan Dìaz Canales e Rubén Pellejero e due disegnate e sceneggiate dalla coppia francese Bastien Vivès e Martin Quenehen. I libri di Corto Maltese hanno venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo e sono tradotti e distribuiti in 35 Paesi.

Nel 2022 era stato annunciato che il fumettista, artista e regista statunitense Frank Miller - l'uomo dietro a Il ritorno del cavaliere oscuro e 300 - avrebbe adattato Corto Maltese in una serie limitata live-action per la francese StudioCanal. Ma il progetto non si è concretizzato. Ora, Rainbow ha intenzione di riprovarci.

Corto Maltese diventerà una serie tv creata da Frank Miller

"Questo progetto è un sogno che si realizza. Sono un grande fan di Hugo Pratt e ho sempre desiderato di poter lavorare a Corto Maltese", ha dichiarato il fondatore e CEO di Rainbow Straffi in un comunicato. "Ho aspettato pazientemente il momento giusto e le risorse artistiche adeguate per rendere omaggio a uno degli autori italiani più importanti al mondo. Finalmente questo giorno è arrivato e sono molto emozionato, è davvero un grande onore per me".