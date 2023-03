Cortinametraggio 2023: assegnati due primi speciali in attesa del gran finale della 18esima edizione

In attesa della cerimonia di premiazione che si svolgerà stasera alle 19.10, la 18esima edizione di Cortinametraggio ha assegnato due riconoscimenti speciali a 9th Floor to the Right e SeMe.

La 18esima edizione di Cortinametraggio sta per concludersi e, nella giornata di ieri, sono stati assegnati due premi speciali: i titoli vincitori sono 9th Floor to the Right di Andrea Romano e SeMe di Lucia Bulgheroni.

Alle 19.10, negli spazi dell'Alexander Girardi Hall, si svolgerà la Cerimonia di Premiazione che svelerà i titoli premiati dalla giuria composta da Laura Morante, Francesco Pannofino, Antonia Truppo, Pier Giorgio Bellocchio, Roberto De Paolis, Morena Gentile, e Giulia Andò.

Il Premio Soriano Motori della lla 18esima edizione di Cortinametraggio è stato attribuito ad Andrea Romano per il suo 9th Floor to the right. Gianpiero Allegri, sul palco per consegnare il riconoscimento, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere sponsor di Cortinametraggio e abbiamo deciso di premiarlo per il suo stile e siamo felici di affidargli la realizzazione di una docu-fiction sulla storia della famiglia e le attività dei Soriano, che non riguardano solo le moto e l'industria ma spaziano tra design, moda, editoria, e presto anche entertainment". Romano ha commentato: "Non mi aspettavo che il mio fosse il corto premiato, sono molto onorato e contento di essere stato scelto".

Lucia Bulgheroni, invece, ha trionfato con SeMe conquistando il Premio ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) - FICE (Federazione Italiana Cinema d'Essai), che ne renderà possibile prossimamente la distribuzione nelle sale, con la motivazione di essere "un acuto ritratto dei nostri tempi ben costruito, diretto e interpretato". Il riconoscimento, consegnato dalla madrina della manifestazione Chiara Vinci, è stato ritirato da Nicola Prosatore, produttore e sceneggiatore del corto in rappresentanza di Bulgheroni: "Questo corto nasce da otto storie pensate anni fa, con Valerio Vestoso e Giordana Mari speriamo di renderla o una miniserie di otto corti o addirittura un lungometraggio".

Nella giornata di oggi ci sarà spazio per alcuni incontri prima della cerimonia di premiazione che si svolgerà alle 19.10.

La giuria ufficiale assegnerà il Premio Rai Cinema Channel, mentre 30 spettatori decideranno il Premio del Pubblico The Film Club.

Tra i riconoscimenti da assegnare anche il Premio Young scelto da una giuria coordinata da Marcello Foti e grazie al sostegno di Italo - Nuovo trasporto viaggiatori; il premio al miglior attore o attrice firmato Pianegonda, il riconoscimento della giuria stampa, il premio alla miglior colonna sonora selezionato da Paolo Buonvino, Omar Pedrini e Moses Concas. Le opere sono in corsa anche per il Premio Lux Vide assegnato alla miglior commedia, il Premio Cotril, il Premio speciale Visottica, il Premio per la Miglior Regista Donna assegnato da Rete Doc e il Premio speciale Old Wild West.