Cortesie per gli ospiti 2022 da stasera su Real Time e discovery+: novità tra i giudici

Al via stasera su Real Time (Canale 31) - e in streaming su discovery+ - Cortesie per gli ospiti 2022, nuova stagione del programma più "cortese" della tv, - prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia - che torna con nuove sfide a colpi di buone maniere dal lunedì al venerdì alle 20:20.

La prima novità della stagione è l'ingresso di Luca Calvani (attore, esperto di hospitality e branding, appassionato di decorazione di interni) come nuovo giudice per la categoria di Interior Design, accanto ai veterani Csaba dalla Zorza (scrittrice, esperta di buone maniere e del savoir vivre contemporaneo) e a Roberto Valbuzzi (chef la cui cucina ha come punto di partenza la tradizione del Nord Italia).

Le due coppie in gara si sfideranno come al solito a colpi di dettagli eleganti, piatti sopraffini e cura nella mise en place. L'obiettivo sarà di conquistare i giudici, risultando dei perfetti padroni di casa. Il racconto accompagnerà la preparazione dei concorrenti seguendoli mentre vanno a fare la spesa, una delle novità di questa stagione al pari degli inviti che le coppie dovranno inviare ai giudici, sottoponendosi alla loro valutazione anche su questo aspetto. I tre esperti poi - come sempre - giudicheranno le coppie che si sfideranno in ogni puntata secondo le categorie di food, lifestyle e interior design. Senza dimenticare le temibili domande bonus con cui i giudici testeranno le conoscenze dei concorrenti in gara.

Infine il programma cult, tra i più amati del canale, sarà l'occasione per continuare a scoprire l'ospitalità nostrana e la varietà delle case degli italiani con nuove tappe tra Milano, Roma, Torino, Bergamo, Parma, Piacenza e tanti altri centri della provincia italiana.