Cortesie in famiglia con Chiara Maci ed Enzo Miccio, stasera su Real Time debutta il nuovo show

Debutta stasera su Real Time alle 20:20 Cortesie in famiglia, lo spin-off del programma cult Cortesie per gli ospiti, prodotto da Banijay Italia per Discovery Italia, che sarà condotto da Chiara Maci ed Enzo Miccio.

Quando si tratta di cibo, in ogni famiglia ci sono gusti differenti: tra tradizioni, convinzioni dure a morire e preferenze personali, ognuno vorrebbe sedersi a tavola e trovare quello che più gli piace. Cortesie in famiglia porterà in scena le famiglie italiane e i diversi gusti che le caratterizzano, coinvolgendole in una divertente e appassionante sfida. Ogni puntata vedrà contrapporsi due squadre di parenti, e ogni squadra organizzerà nella propria casa un pranzo o una cena, presentando il proprio modo di vivere la tavola, riaffermando o reinterpretando le tradizioni e gli stili familiari, cercando di dimostrare che il proprio punto di vista è il migliore.

I giudici saranno tre, di cui solo due presenti in tutte le puntate. I due giudici fissi saranno Enzo Miccio, giudice e maestro di stile, e Chiara Maci, "regina della cucina" e giudice dei menù. Ad alternarsi nel ruolo di terzo giudice - con il compito di valutare l'accoglienza, la convivialità e il calore dell'evento - ci sarà invece un ospite speciale, di volta in volta chiamato da Enzo e Chiara per aiutarli nel giudizio. Nella serie si alterneranno: l'attrice comica, conduttrice e speaker radiofonica Barbara Foria, l'attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica Michela Andreozzi e il comico Ciro Priello dei "The Jackal". Ognuno di loro porterà la sua simpatia e sarà in grado di mettere alla prova le squadre con la propria ironia, con l'obiettivo di valutare se alla fine del pasto si sarà sentito "come a casa propria".

I giudici di "Cortesie in Famiglia" non si limiteranno però ad esprimere il loro giudizio, ma seguiranno ogni passo della sfida, dando consigli e immergendosi nelle realtà delle due squadre. Entreranno nello spirito familiare per poter esprimere la loro valutazione, si faranno raccontare ogni elemento della sfida fin dai preparativi dando anche preziosi consigli. Con loro si scoprirà la storia dietro gli oggetti scelti per l'allestimento, i menù e l'accoglienza che riceveranno. Si confronteranno con le personalità e i caratteri dei padroni di casa e si faranno testimoni di racconti familiari. Arriveranno da ospiti ma ne usciranno come nuovi membri della famiglia.