Coronavirus, appello di Virginia Raggi da Barbara D'Urso: “Romani, state a casa”

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha sfruttato la trasmissione pomeridiana di Barbara D'Urso per invitare ancora una volta i romani a rispettare le direttive per l'emergenza Coronavirus.

Virginia Raggi invita i romani a restare a casa per l'emergenza Coronavirus. La Sindaca dai microfoni della trasmissione condotta da Barbara D'Urso ha chiesto ai suoi concittadini di rispettare le direttive del Governo.

Gli italiani sembrano diventati tutti amanti del jogging. Le restrizioni dovute all'emergenza Coronavirus consentono, fino ad oggi, l'attività dei runner. Purtroppo questa situazione sta degenerando in molte città e la Sindaca di Roma, la pentastellata Virginia Raggi, ha lanciato un appello dai microfoni di Pomeriggio 5.

La Sindaca, come potete vedere nel video, era in un parco romano dove erano stati segnalati assembramenti di runner "Ci sono persone che sono a casa che stanno facendo sicuramente dei sacrifici - dice la Raggi - Ai romani che rispettano i divieti dico che siete bravissimi, sono orgogliosa di voi. Dobbiamo essere tutti consapevoli che stiamo facendo dei sacrifici per proteggerci e per proteggere le persone più fragili che sono più esposte".

Parlando dei runner la sindaca afferma "Il decreto consente di andare a fare una corsetta, ma qui c'è gente che si sta allenando in gruppo, forse non hanno capito la gravità della situazione. Non è questo il modo, non siamo in vacanza e non è Pasqua".

La Raggi, come tutti quelli che stanno rispettando le direttive dei medici e del Governo, non capisce cosa ci sia di poco chiaro nella frase 'state e casa' e dice "Abbiamo voglia di uscire da questo periodo e ci riusciremo solo se tutti quanti rispettano i divieti. Restiamo a casa e andrà tutto bene".