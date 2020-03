Coronavirus, lo spot francese prende in giro l'Italia: l'ira della politica (VIDEO)

Lo spot francese che prende in giro l'Italia sul Coronavirus non è piaciuto neanche un po' ai politici di casa nostra che, da destra a sinistra, stanno alzando la voce contro Canal+ e chiedendo delle scuse ufficiali.

In tempi di emergenza sanitaria a livello globale per accendere il fuoco della polemica ci vuole davvero poco. Certo, sempre che si consideri "poco" il video andato in onda su Canal+ durante la trasmissione satirica Groland Le Zapoi. A onor del vero, lo show è famoso proprio per l'ironia pungente (spesso al limite del cattivo gusto) su argomenti di strettissima attualità, ma sembra proprio che in questo caso la sua peculiare natura non salverà Groland Le Zapoi o Canal+ dal fare scuse ufficiali al nostro Paese.

Perchè alla politica, da destra a sinistra, lo spot del pizzaiolo malaticcio che accidentalmente sputa sulla pizza, infettando gli avventori e allo stesso tempo "creando" la nuova pizza Corona con il Covid-19 come ingrediente speciale, proprio non va giù.

La prima a denunciare il dubbio gusto dello sketch è stata Giorgia Meloni, e alla sua tirata d'orecchie ha fatto seguito quella di Teresa Bellanova, ministro per le Politiche Agricole, che in un post su Facebook ha parlato di spot vergognoso e raccapricciante: "Davanti al momento di crisi e difficoltà che non solo il nostro Paese ma l'Europa intera sta affrontando, media e televisioni dovrebbero informare i cittadini, raccontando la verità. Basterebbe quello. Invece si sceglie di denigrare un intero Paese. Questa non è satira, è un'offesa ad un'intera nazione, è una evidente mistificazione dei fatti. È il populismo fatto immagine. Si mandano in onda fake news per diffondere paura, dividere, creare barriere ma anche legittimare la concorrenza sleale".

Sulla questione è intervenuto addirittura il ministro degli Esteri Luigi Di Maio che dai suoi social ha annunciato di aver allertato immediatamente l'ambasciata italiana a Parigi, affermando: "Soprattutto in queste circostanze, come ho ripetuto più volte, i media avrebbero l'obbligo morale di fornire una informazione corretta e trasparente sulla reale dimensione del fenomeno in Italia. Purtroppo non è quello che sta accadendo e questo sta danneggiando la nostra economia e i nostri imprenditori. Questo video - che non pubblico per non contribuire alla sua diffusione - malgrado sia satirico, ne è la dimostrazione. Esigiamo rispetto. I nostri cittadini, lavoratori, imprenditori esigono e meritano rispetto sempre, soprattutto in una situazione delicata come questa".