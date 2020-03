Coronavirus: viola il lockdown per giocare a Pokemon Go, multato

In Italia un ragazzo ha sfuggito la quarantena da Coronavirus per andare a giocare a Pokemon Go. Dal debutto nell'estate del 2016, il gioco ha dato molto da fare alle forze di polizia in giro per il mondo. La voglia di catturare Pokemon ha portato parecchie volte gli utenti a perdere il buonsenso, e l'ultima volta eclatante è avvenuta proprio qui da noi.

Un 31enne è stato denunciato per aver violato le regole nostrane di lockdown e aver addotto come scusa quella di dover giocare a Pokemon Go a tutti i costi. Il ragazzo, residente a Fermo, è stato fermato insieme alla sua piccola figlia. Per i meno avvezzi, il videogioco Pokemon Go permette all'utente tramite il funzionamento del GPS di andare in giro per acciuffare i mitici Pokemon e di utilizzarli poi per accaniti scontri virtuali.

Pokémon Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione: una scena del film animato

Il format è un successo tutt'ora, a quattro anni dall'esordio sugli smartphone di tutto il mondo, tanto che nel 2019 Netflix aveva annunciato un videogioco su Stranger Things molto simile a Pokémon Go: all'epoca uscì un comunicato in cui spiegavano che sarebbe stato completamente gratuito e utilizzabile sia su Android che iOS e si sarebbe basato sul sistema dei puzzle e dei giochi di ruolo in cui sarà fondamentale il rilevamento del proprio smartphone attraverso il GPS. In questo modo sarebbe stato possibile esplorare il mitico Sottosopra da angolazioni sempre diverse. Lo stile avrebbe richiamato la grafica fumettosa degli anni Ottanta, più vicina ad un cartoon però che non alle produzioni a 16 bit utilizzate in passato e, cosa interessante, sarebbe stato possibile cooperare con altri giocatori per combattere i nemici in comune.

Per gli appassionati di Pokemon, su Netflix è disponibile Pokémon Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione: nel film lo scienziato Dr. Fuji viene ingaggiato da Giovanni, leader del Team Rocket, per clonare un'arma vivente basata sul Pokémon Mew. La creatura viene quindi chiamata Mewtwo e, una volta svegliatasi in un laboratorio su New Island, reagisce alla scoperta di essere un esperimento distruggendo con i suoi poteri il laboratorio e gli scienziati e fuggendo per vendicarsi dell'umanità. Ash, Misty e Broick ricevono quindi un messaggio con cui li si invita a New Island e vengono coinvolti in una difficile situazione che darà vita a una battaglia contro Mewtwo che vede coinvolto anche Pikachu.