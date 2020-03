Coronavirus, One Piece lancia un appello ai fan: "Lavate bene le mani e fate attenzione" (VIDEO)

One Piece ha lanciato un appello ai fan in un video andato in onda sulla TV giapponese per contenere i contagi da Coronavirus.

Contro il Coronavirus arriva anche One Piece che, con uno spot andato in onda sulla TV giapponese, ha lanciato un appello a tutti i fan, in cui richiama al rispetto delle norme vigenti e alla massima attenzione.

Se anche Capitan Luffy, paladino e massimo esempio dei modi avventati, lo chiede allora c'è proprio da obbedire alle poche e semplici norme che aiuteranno il mondo a sconfiggere la pandemia che da settimane ormai tiene intere nazioni sotto scacco. "Lavate sempre e bene le mani" raccomanda Nico Robin, e le fanno eco Usopp, Nami, il dottor Chopper e Franky, invitando anche mantenere la distanza minima di un metro dalle altre persone nei luoghi pubblici e anche a restare a casa se uscire non è necessario.

Message de prévention contre le #COVIDー19 Coronavirus sur une chaîne TV Japonaise L’équipage du Chapeau de paille et le Capitaine Luffy vous recommandes le lavage des mains quotidiennement afin d’éviter ce Virus et pouvoir le combattre ! 🦠 Par : @sn_spr___

E per convincere le persone a non uscire la Shueisha, casa editrice del manga di One Piece, ha trovato un ottimo sistema: rendere disponibili gratuitamente online, su Manga Plus, centinaia di volumi a fumetti. One Piece, da parte sua, dopo alcune pause di anime e manga dovute a diversi motivi, continua ad andare avanti con le sue avventure, sia in edicola sia in TV: al momento infatti tanto Eiichiro Oda e il suo staff quanto la Toei Animation sono al lavoro per regalare ai milioni di fan nuove storie dal Paese di Wano (che intanto ha scoperto il suo traditore).