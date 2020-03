One Piece: il capitolo 974 svela chi è il traditore di Wano

In One Piece qualcuno mente: il capitolo 974 del manga ha svelato chi è il traditore di Wano, colui che, svelando il piano dei famigerati nove foderi rossi allo shogun della nazione, il perfido Orochi, l'ha apparentemente mandato a monte.

Se non avete ancora sfogliato l'ultimo capitolo di One Piece su Manga Plus allora quello che segue è un enorme spoiler : ebbene, come molti fan dell'opera di Eiichiro Oda avevano già teorizzato su Reddit, il quasi insospettabile Kanjuro è colui che ha tradito i compagni samurai e, già 20 anni prima che Luffy, Law e gli altri giungessero a Wano, ormai territorio controllato da Kaido, era già una spia infiltrata nel clan Kozuki perchè segretamente al servizio di Orochi.

Non solo, dunque, Kanjuro ha contribuito all'uccisione di Oden, ha separato volontariamente Kinemon, Momonosuke e il ninja Raizo e ha finto di essere stato imprigionato da Doflamingo, ma per tutto il tempo ha continuato a inviare informazioni circa gli spostamenti di Kinemon, Momonosuke e dei nuovi alleati pirati.

Nel capitolo 974 abbiamo scoperto anche maggiori dettagli sul difficile passato di Kanjuro (ma in One Piece non c'è un solo personaggio con una storia semplice alle spalle) e sulla sua appartenenza alla famiglia Kurozumi, quella a cui appartiene anche il perfido Orochi. Queste informazioni serviranno a Eiichiro Oda per "giustificare" le azioni del traditore? Probabilmente, anche se, a giudicare dalla bella tavola finale con il "monster trio", dubitiamo che le sue motivazioni possano interessare ormai a qualcuno dei nostri pirati. Il capitolo 975 di One Piece è atteso per domenica 22 marzo non essendo state comunicate pause.