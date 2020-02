Coronavirus: morto il produttore cinese Chang Kai e i suoi familiari

Il produttore cinese e regista Chang Kai è morto a soli 55 anni a causa del Coronavirus, come riportano le agenzie di stampa internazionali. L'uomo lavorava per gli Hubei Film Studios a Wuhan, in Cina, e altri tre membri della sua famiglia hanno tragicamente perso la vita a causa del virus che hanno contratto poche settimane fa.

Chang Kai è morto il 14 febbraio per colpa della polmonite legata al virus che sta preoccupando la comunità internazionale. A infettarlo è stato il padre che non è stato ricoverato in ospedale a causa della mancanza di posti letti. I genitori e la sorella di Kai sono tra le vittime del Coronavirus, mentre la moglie del filmmaker è contagiata. Il figlio del produttore è invece da tempo a Londra e non tornerà in patria.

Lo studio Hubei, che si trova nell'epicentro della malattia, ha spiegato che il proprio dipendente aveva un ruolo dirigenziale nell'occuparsi della promozione della cultura cinese come richiesto dalla propaganda di stato. Il settore dell'intrattenimento in Cina sta subendo le conseguenze della diffusione dell'epidemia: le sale cinematografiche rimangono chiuse in quasi tutta la nazione, mentre gli organizzatori dell'evento Hong Kong Filmart hanno deciso di posticipare gli appuntamenti previsti a marzo.